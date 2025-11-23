مدير تعليم مطروح تتابع التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح فعاليات التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية بحضور محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وأيمن شومان مدير عام ادارة مطروح التعليمية وسماح فتحي موجه عام المكتبات وفدوى فخر الدين مدير ادارة التعليم الثانوي ورئيس وأعضاء لجنة التقييم الوزاري.

وتفقدت وكيل الوزارة معرض الأنشطة المكتبية معربة عن إعجابها بمحتوي مجلات المعرض الحائطية الدورية والابحاث الثقافية والتي تناولت المعالم السياحية بمحافظة مطروح والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة خلال المستقبل واشادت بروح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بتوجيه عام المكتبات قيادة وأعضاء كذلك أثنت علي المجهودات المخلصة والعطاءات المميزة لمدير وأعضاء هيئة تدريس طارق بن زياد.

ووجهت نادية فتحي توجيه عام المكتبات بضرورة الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبات وتعظيم الاستفادة منها في كافة مدارس مطروح مؤكدة أن القراءة تمنح فرص ذهبية للطلاب للتعليم الذاتي كونها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.

وخلال زيارتها للمدرسة رحبت وكيل الوزارة بمجدي المنشاوي منسق عام جودة التعليم التابعة للوزارة وعفت جاد الكريم منسق جودة التعليم متمنية لهما دوام التوفيق .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق كرمت نادية فتحي وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح المدارس الفائزة بمراكز متقدمة بمراكز متقدمة في مسابقات التنمية المستدامة على مستوي الجمهورية وذلك بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة وأمل على مدير ادارة التنمية المستدامة

وهنأت وكيل الوزارة المدارس الفائزة والتي تم منحها شهادات تقديرية نتاج التميز في المسابقات الوزارية الخاصة بالتنمية المستدامة مشيدة بمجهودات مدير إدارة التنمية المستدامة وفريق العمل المعاون بالمديرية وإدارة مطروح تقديراً للتألق المدرسي في ذلك المجال علي مستوي الجمهورية والذي جاء تتويجًا للأداء المتميز والجهود المثمرة .