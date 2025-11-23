قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
توك شو

فرحهم في الجنة.. أزواج فارقوا الحياة خلال حفل الزفاف

القبور
القبور
محمد شحتة

شهدت الأيام الماضية عددا من حالات الوفيات التي أزعجت الكثير من المواطنين لما لها من صعوبة في تحمل ألمها، حيث أنها تتعلق بحالات وفاة شباب وفتيات أثناء حفل الزفاف أو بعده مباشرة، حيث لم تكتمل الفرحات ولا يتمكنا من استقبال التهاني على الزفاف.

ونرصد في هذا التقرير أبرز حالات الوفيات خلال الأيام الماضية والتي حدثت أثناء حفلات الزفاف.

وفاة عروس بعد شهر من الزفاف

شهدت قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ جريمة مروعة هزّت الأهالي، بعد العثور على عروس شابة مقتولة داخل منزلها بعد شهر واحد فقط من زفافها.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا يفيد بوصول الزوجة إلى المستشفى جثة هامدة، وسط رواية مرتبكة من زوجها الذي ادّعى أنها "فاقدة الوعي"، قبل أن تكشف المعاينة الأولية والطبيب المعالج وجود طعنة نافذة أودت بحياتها.

وخلال الساعات الأولى من الحادث، تجمّع الأهالي أمام منزل الأسرة في حالة من الصدمة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات، واحتجزت الزوج على ذمة القضية.

مصرع عروس وإصابة عريسها

واتشحت قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية بالسواد حزنا على رحيل عروس أثناء توجهها لحفل زفافها بإحدى قاعات مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأكد أهالي القرية أن العريس والعروس كانا في طريقهما إلى إحدى قاعات مدينة بنها لحضور حفل زفافهما، وانقلبت السيارة على طريق بنها مما أدى إلى مصرع العروس إيمان علاء وإصابة شقيقتها وعريسها.

وتابع الأهالي أن صدمة انتابت الجميع من أهالي القرية، حيث إن العروس معروفة بين الجميع بحسن الخلق. وكان العروسان قد انتهيا من التصوير وتوجها إلى مدينة بنها لحفل الزفاف، وانقلبت بهما السيارة.

وأوضح الأهالي أن العريس وشقيقة العروس تم احتجازهما في مستشفى بنها عقب إصابتهما في الحادث.

وفاة عروس بعد زفافها بساعات

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة عروس تُدعى تغريد طلبة بعد ساعات قليلة من زفافها، لتتحول فرحة العمر إلى مأساة مؤلمة أبكت القلوب وأثارت موجة واسعة من الحزن بين الأصدقاء والأقارب.

وتداول عدد كبير من مستخدمي موقع "فيسبوك" منشورات النعي والدعاء للعروس الراحلة، مؤكدين أنها كانت مثالًا للأخلاق الطيبة والسيرة الحسنة، ولم يُعرف عنها إلا كل خير.

تسريب الغاز أنهي حياة العروسين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع عروسين داخل شقة الزوجية ليلة زفافهم في منطقة بدر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثتي عريس وعروسته داخل شقة في مدينة بدر.

 انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين العثور على جثتي عروسين داخل حمام الشقة متوفين وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من الفحص وتحريات أجهزة أمن القاهرة عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن تسرب الغاز وراء مصرع العروسين داخل الشقة.

مصرع شاب في حفل زفاف بأسوان

لقى شاب مصرعه نتيجة تعرضه لطلق نارى أثناء مشاركته فى حفل زفاف ابن عمته في أسوان .

بدأت تفاصيل الواقعة عندما قام الشاب سعيد . س بالمشاركة فى مراسم حفل زفاف ، وخلال إطلاق الأعيرة النارية كعادة بعض الأهالى فى الاحتفالات، أصابته رصاصة طائشة دون قصد، مما أدى إلى إصابته ، وأدوت بحياته .

وفاة شاب أثناء توجهه إلى حفل زفاف

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، في أثناء توجههه لحفل زفاف داخل إحدى السيارات؛ بعدما أصابته طلقة نارية خاطئة من أحد زملائه؛ ما أدى إلى وفاته متاثرا بإصابته.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري أثناء استقلاله سياره بصحبة أصدقائه.

وبالانتقال؛ تبين مصرع الشاب أحمد ممدوح، ابن قرية زنارة، بعد أن نقل الجثمان إلى مستشفى السادات ولفظ أنفاسه الأخيره داخلها، وتم نقله إلى الطب الشرعي بالمستشفى التعليمي في شبين الكوم.

أزواج عريس عروسة وفاة عريس وعروسة حفل الزفاف

