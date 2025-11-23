تعديلات أوروبية أوكرانية على خطة ترامب.. جيش أصغر وضمانات ناتو دون قوات على الأرض

كشفت وكالة رويترز أن أوكرانيا وشركاءها الأوروبيين أدخلوا تعديلات جوهرية على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإنهاء الصراع، في محاولة لتوفير إطار أكثر قابلية للتطبيق ويأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية لكييف والدول الأوروبية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وبحسب المصادر، تتضمن التعديلات المقترحة تحديد عدد قوات الجيش الأوكراني بـ 800 ألف جندي، في خطوة تهدف إلى وضع هيكل عسكري واضح ينسجم مع المتطلبات الأمنية للمرحلة المقبلة.

كما تشمل الخطة المعدّلة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية مماثلة لتلك التي تتمتع بها دول حلف الناتو، دون أن يعني ذلك انضمامًا فوريًا للحلف.

الأراضي الأوكرانية

وأكدت التعديلات الأوروبية-الأوكرانية أن حلف الناتو لن ينشر قوات داخل الأراضي الأوكرانية في وقت السلم، في إشارة إلى محاولة تهدئة المخاوف الروسية بشأن توسع الحلف.

كما تتضمن الخطة عدم إلزام كييف بالتعهد باستعادة أراضيها المحتلة عبر القوة العسكرية، ما يترك الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية والسياسية.

الأطراف الأوروبية والأوكرانية

وتسعى الأطراف الأوروبية والأوكرانية من خلال هذه التعديلات إلى إعادة صياغة المبادرة بشكل يحقق توازنًا بين الأمن الإقليمي ومتطلبات السيادة الأوكرانية، مع الحفاظ على الدعم الغربي لاستقرار البلاد.