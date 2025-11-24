بقوة 63 حصان فقط.. هوندا تقدم أصغر سيارة تحمل لقب N-One| صور

كشفت هوندا عن موديل N-One لعام 2026 الذي يأتي بمجموعة تحسينات طفيفة تواصل من خلالها الشركة الإبقاء على الجيل الحالي دون تغييرات جذرية.

ويستمر هذا الجيل في مسيرته منذ طرحه الأول في عام 2020، بينما حصل في عام 2023 على تحديث تجميلي شامل جعله أكثر عصرية، لتأتي النسخة الجديدة كتطوير إضافي يحافظ على هوية السيارة المدمجة دون الابتعاد عن طابعها العملي.

هوندا N-One 2026

منظومة الدفع والأداء

تعتمد جميع فئات N-One على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 660 سي سي مزود بشاحن توربيني، ينتج قوة تبلغ 63 حصاناً مع نظام دفع أمامي، وتتشابه الفئات في هذا الجانب باستثناء فئة آر إس التي تحصل على ناقل حركة يدوي من ست سرعات، بينما تعتمد الفئات الأخرى على ناقل حركة متغير مستمر.

مقصورة وتجهيزات السيارة

شهدت المقصورة إضافات بسيطة تهدف إلى رفع مستوى الاستخدام اليومي، حيث حصلت السيارة على شاشة عدادات رقمية بقياس سبع بوصات بديلة للتجهيز التقليدي السابق. كما يأتي المقود بتصميم محدث ثنائي الأذرع، إضافة إلى دعم حساسات الركن الأمامية التي أصبحت تجهيزاً أساسياً في جميع الفئات.

ويستمر الطراز بتوفير مكيف هواء ونظام صوتي ترفيهي يلبّي الاحتياجات الأساسية للسائق والركاب، أما فئة آر إس فتميزت بتجهيزات رياضية تشمل تطعيمات تشبه ألياف الكربون وخياطة داخلية باللون الأحمر وتنجيد ألترا سويد يحمل شعار الفئة.

تأتي فئة آر إس بعجلات بيضاء مقاس 15 بوصة وشبك أمامي يحمل شعار الفئة، إلى جانب إضافات خارجية سوداء مستوحاة من روح سيارات هوندا الرياضية مثل سيفيك تايب آر، وفي المقابل، تظهر فئة كرافت ستايل بتوجه مختلف يعتمد على اللمسات الأكثر تميزًا، إذ تتضمن شبكة أمامية بطلاء كرومي وتفاصيل خارجية باللون الأبيض، مع مجموعة ألوان خاصة بالهيكل،وتزيينات خشبية وتنجيد توب وبلاتينوم وايت، إلى جانب توفر المقاعد المدفأة.

أسعار السيارة هوندا N-One 2026 عالميًا

تبدأ أسعار هوندا N-One 2026 من مليون وسبعمئة وسبعة وستين ألفاً وسبعمئة ين للفئة القياسية، أي ما يعادل نحو أحد عشر ألفاً ومئتي دولار تقريباً.

ويمكن إضافة نظام الدفع الرباعي مقابل تكلفة إضافية تبلغ مئة وخمسة وأربعين ألفاً ومئتي ين، وهو ما يعادل نحو تسعمئة وعشرين دولاراً، أما فئة كرافت ستايل فتبدأ من مليون وثمانمئة وواحد وثمانين ألف ين.

في حين تأتي فئة آر إس في أعلى التشكيلة بسعر يصل إلى 2 مليون ومئتين وثمانية وسبعين ألفاً ومئة ين، ما يقارب أربعة عشر ألفاً وخمسمئة دولار.