مصرع شاب أسفل عجلات قطار في البلينا بسوهاج

شهدت مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج واقعة مأساوية بعد مصرع شاب أسفل عجلات أحد القطارات أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما حاول الشاب الثلاثيني، عبور مزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاة، حيث تخطى القضبان قبل وصول القطار إلا أن القدر لم يمهله، حيث باغته القطار القادم بسرعة، ليصدمه بشكل مباشر؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

وسارعت قوات الشرطة ورجال الإسعاف إلى المكان، حيث تم رفع آثار الحادث ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.