تعديل ياباني يحول سيارات فولكس فاجن إلى خنافس خارقة

تعيش اليابان خلال السنوات الأخيرة حالة من الانتعاش في سوق النسخ الخاصة والتحويلات الموجهة للأنشطة الخارجية، لكن اللافت أن بعض أبرز هذه المشاريع لا تأتي من شركات السيارات الكبرى، بل من ورش متخصصة اكتسبت شهرة واسعة بفضل أفكارها الجريئة.

ومن بين هذه الأسماء يبرز تونر Ludix الذي نجح في تحويل سيارات فولكس فاجن التقليدية إلى مركبات قادرة على خوض مغامرات لا تتوقعها.

فلسفة مبتكرة: سيارات للعمل والترفيه

تقوم فكرة Ludix على ابتكار سيارات يمكن استخدامها يوميًا وفي الوقت نفسه تكون جاهزة للتعامل مع الطرق الوعرة والرحلات الطويلة.

ويصف الفريق مهمته بأنها تطوير مركبات "للعمل واللعب وكل شيء بينهما"، مع الحفاظ على هوية فولكس فاجن الأصلية وإضافة طابع مغامراتي يغير الشخصية بالكامل.

تعديلات تجعل السيارة مستعدة للطرق الوعرة

تستهدف الشركة بشكل خاص طرازات Volkswagen New Beetle و Beetle وGolf، وتعمل على إعادة هندستها بطريقة تمنحها قدرات لا تتوافر حتى في سيارات SUV المعروفة مثل تيجوان. وتشمل التحسينات:

رفع نظام التعليق لزيادة الخلوص الأرضي

عجلات فولاذية أكثر صلابة للمسارات الصعبة

إطارات مخصصة لجميع التضاريس

حاملات علوية وصناديق معدات للتخييم والرحلات

أغطية وتغليفات خارجية خاصة تعطي مظهرًا شرسًا وأنيقًا في الوقت نفسه

لا تمنح هذه التعديلات السيارات شكلًًا مختلفًا فحسب، بل تمنحها قدرة فعلية على المغامرة تتجاوز ما تقدمه سيارات SUV المدمجة من الشركة الأم.

بعد النجاح الكبير الذي حققته مشاريعها مع سيارات فولكس فاجن، تخطط Ludix لتوسيع نطاق عملها ليشمل علامات أخرى مثل مرسيدس، بورش، وأودي. هذا الاتجاه يشير إلى رغبة الشركة في دخول سوق التعديلات الفاخرة، خصوصًا للسيارات الرياضية والكروس أوفر عالية الأداء.

أصبحت سيارات Ludix تجذب الأنظار في فعاليات السيارات اليابانية، حيث يلقى أسلوبها المستوحى من روح Baja الأميركية قبولًًا واسعًا لدى محبي التخييم واستكشاف الطبيعة. وبفضل هذا التوجه، باتت هذه النسخ المعدلة بديلًًا مثاليًًا لمن يريد سيارة صغيرة وعملية لكنها قادرة على تجاوز الطرق التقليدية.