برلمان

إقبال متوسط بدار السلام مع انطلاق أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

حسن رضوان

شهدت لجان مدرسة الشهيد عبد الخالق الابتدائية بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، حركة انتخابية متوسطة مع بدء التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وإقبال متدرج من المواطنين.

وانطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع بالمرحلة الثانية داخل مصر، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل وتمتد على مدار يومين، في ظل متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء. 

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، فيما يخوض 1316 مرشحا سباق الفردي على 141 مقعدا إلى جانب قائمة انتخابية واحدة.

وتُدار لجان الاقتراع الفرعية بواسطة مستشاري هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، إذ تفتح أبوابها من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء طوال يومي التصويت.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي، محذرة من أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان، ومشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إبطال اللجنة المخالفة.

واتخذت الهيئة مجموعة من التيسيرات لضمان سهولة التصويت، لاسيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص أغلب اللجان بالطوابق الأرضية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية مزودة بـ«كيو آر كود» لتقديم معلومات تفصيلية حول قواعد التصويت. كما وفّرت بطاقات اقتراع بلغة الأبجدية الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وبطريقة «بريل» لذوي الإعاقة البصرية، مع توضيح عدد المقاعد المطلوب اختيارها لضمان صحة الصوت الانتخابي.

وتجري العملية الانتخابية تحت متابعة عدد من المنظمات الدولية، من بينها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية والدولية.

