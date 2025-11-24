إقبال متواصل على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب في انتخابات النواب 2025

إقبال متواصل يشهده مقر لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب خلال سير التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافدت أعداد كبيرة من الناخبين منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في أجواء من التنظيم والانضباط.

وشهد محيط اللجنة انتشارًا مكثفًا لقوات التأمين وتواجدًا ملحوظًا للمنظمين لمتابعة العملية الانتخابية وضمان سيرها بسلاسة، وسط التزام تام بالإجراءات المنظمة.

وأكد عدد من الناخبين أن مشاركتهم تأتي حرصًا على اختيار من يمثلهم داخل البرلمان القادم، مشيرين إلى أن اللجنة تتميز بسهولة الدخول والخروج وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما رصد موقع صدى البلد استمرار توافد المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الأول في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2025 دون توقف، ما يعكس وعيًا انتخابيًا متزايدًا لدى أهالي الرحاب ورغبتهم في دعم العملية الديمقراطية.