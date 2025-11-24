رحيل أسطورة بوليوود دارمندرا عن عمر 89 عاما

توفّي الممثل الهندي المخضرم دارمندرا، أحد أبرز رموز السينما الهندية والمعروف بلقبه الشهير «هي-مان بوليوود»، عن عمر ناهز 89 عاماً في منزله بمدينة مومباي.



وجاءت وفاته بعد فترة من تراجع حالته الصحية، حيث كان قد نُقل أوائل نوفمبر إلى أحد مستشفيات مومباي إثر معاناته من صعوبات في التنفّس قبل أن يعود إلى منزله لاستكمال الرعاية.

وأكد المخرج والمنتج المعروف كاران جوهر خبر الوفاة عبر منشور مؤثر على حسابه في «انستجرام»، واصفاً رحيل دارمندرا بأنه «نهاية حقبة» في تاريخ السينما الهندية، ومشيراً إلى الإرث الفني الهائل الذي تركه وراءه.

وفي الساعات الأولى من إعلان الخبر، رُصدت سيارة إسعاف تغادر منزل الراحل، بينما بدأت شخصيات فنية بارزة بالتوافد إلى مقبرة باوان هانس في فيلي-بارلي لتقديم العزاء وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد التي عمّت الوسط السينمائي. ولم تُصدر عائلته بياناً رسمياً بعد.

امتدت مسيرة دارمندرا لأكثر من ستة عقود منذ خمسينيات القرن الماضي، قدّم خلالها مئات الأفلام التي أصبحت جزءاً من ذاكرة السينما الهندية، وتميّز بأدواره القوية والكاريزما الاستثنائية التي أكسبته محبة الجماهير.