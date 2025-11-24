قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
فن وثقافة

رحيل أسطورة بوليوود دارمندرا عن عمر 89 عاما

دارمندرا
دارمندرا
نجلاء سليمان

توفّي الممثل الهندي المخضرم دارمندرا، أحد أبرز رموز السينما الهندية والمعروف بلقبه الشهير «هي-مان بوليوود»، عن عمر ناهز 89 عاماً في منزله بمدينة مومباي.


وجاءت وفاته بعد فترة من تراجع حالته الصحية، حيث كان قد نُقل أوائل نوفمبر إلى أحد مستشفيات مومباي إثر معاناته من صعوبات في التنفّس قبل أن يعود إلى منزله لاستكمال الرعاية.

وأكد المخرج والمنتج المعروف كاران جوهر خبر الوفاة عبر منشور مؤثر على حسابه في «انستجرام»، واصفاً رحيل دارمندرا بأنه «نهاية حقبة» في تاريخ السينما الهندية، ومشيراً إلى الإرث الفني الهائل الذي تركه وراءه.

وفي الساعات الأولى من إعلان الخبر، رُصدت سيارة إسعاف تغادر منزل الراحل، بينما بدأت شخصيات فنية بارزة بالتوافد إلى مقبرة باوان هانس في فيلي-بارلي لتقديم العزاء وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد التي عمّت الوسط السينمائي. ولم تُصدر عائلته بياناً رسمياً بعد.

امتدت مسيرة دارمندرا لأكثر من ستة عقود منذ خمسينيات القرن الماضي، قدّم خلالها مئات الأفلام التي أصبحت جزءاً من ذاكرة السينما الهندية، وتميّز بأدواره القوية والكاريزما الاستثنائية التي أكسبته محبة الجماهير.

دارمندرا وفاة دارمندرا بوليوود

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي البياضية ويثمن دعمهم ويؤكد استمرار جهود التنمية

الاب اندراوس فوزي مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية

ليك حرية الاختيار .. مطرانية الأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية أوائل المشاركين في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس النواب

توثيق جديد يكشف أسرار مقابر ملوك مصر بالأقصر عبر أحدث تقنيات التصوير العلمي

توثيق جديد يكشف أسرار مقابر ملوك مصر بالأقصر عبر أحدث تقنيات التصوير العلمي

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

