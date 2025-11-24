طوابير من الناخبين أمام اللجان في بلبيس

شهد محيط لجنة مدرسة بلبيس الثانوية التجارية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية توافد عدد من الناخبين واصطفافهم أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2025.

وحمل الناخبين اعلام مصر وسط تفاعل إيجابي مؤكدين حضورهم للإدلاء بأصواتهم ومشاركتهم في العرس الديموقراطي وإرسال رسالة الي جميع دول العالم أن مصر تتمتع بمناخ ديمقراطي كبير.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس النواب يبلغ ٤ ملايين و٨٨٤ ألف و ١٠٤ ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام ٩٧٥ مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب ١٠٤٠ لجنة فرعية و ٩ لجان عامة وذلك للمنافسة بين ٢٥٣ مرشح فردي للحصول علي ٢١ مقعد فردي و ٢١ مقعد بالقائمة.