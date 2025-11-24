أعضاء النصر يناشدون وزير الرياضة بالتدخل لحماية انتخابات النادي من البطلان

سيطرت حالة من القلق على أعضاء نادي النصر بالقاهرة الجديدة، خوفًا من بطلان الانتخابات المقرر إجراؤها 26 ديسمبر المقبل، وذلك بعد إدراج خمسة مرشحين من المجلس السابق المنحل، المحالين للنيابة بسبب مخالفات مالية، ضمن كشوف المرشحين في الانتخابات المقبلة.

وجاءت حالة الخوف نتيجة إصرار اللجنة المكلفة بإدارة النادي ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة على إدراج هؤلاء المرشحين، رغم أن ذلك يعد مخالفة صريحة قد تؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية بالكامل وفتح الباب أمام الطعون القضائية بسبب عدم أحقية هؤلاء الأعضاء في الترشح.

وطالب أعضاء نادي النصر وزير الشباب والرياضة التدخل من إجل إنقاذ النادي من شبح الطعون وفشل العملية الانتخابية خاصة وإن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وضعا شروطًا واضحة للترشح أهمها ألا يكون المرشح عضوًا في مجلس تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية وألا يكون محالًا للتحقيق أو للنيابة العامة في وقائع تتعلق بإدارة النادي.