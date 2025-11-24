صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعداداً لموجة الأمطار المتوقعة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل، رفع حالة الطوارئ ونشر المعدات لمواجهة موجة الأمطار المنتظرة، وذلك عقب التحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار في الطقس.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه تم انتشار سيارات الكسح والبدالات منذ السابعة صباحًا، مع تشغيل فرق الطوارئ على مدار الساعة، ووقف الإجازات وبدل الراحات لضمان سرعة الاستجابة لأي تجمعات مياه.

وذكرت الشركة في بيانها أن الإجراءات تشمل وقف الإجازات، ونشر سيارات الصرف الصحي في المناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه، وتطهير الشنايش والمطابق باستمرار، والاستجابة الفورية لأي بلاغات من المواطنين عبر الخط الساخن ١٧٥.

وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الإثنين انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما توقعت أن يكون الطقس معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره وعلى جنوب الصعيد.

