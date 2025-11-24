قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
برلمان

رئيس حماة الوطن: إقبال المواطنين على الانتخابات يؤكد حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري

محمد الشعراوي

أدلى الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وأشاد رئيس حزب حماة الوطن، بجهود كافة الجهات المعنية في تنظيم العملية الانتخابية في المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة، مشيرا إلى انتظام عمليات التصويت منذ فتح باب الاقتراع في تمام التاسعة صباح اليوم.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراح وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، يؤكد الوعي الكامل بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وشدد رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، لاسيما في ضوء حرص كافة مؤسسات الدولة على أن تخرج نتيجة الانتخابات بصورة نزيهة، تعبر عن إرادة المصريين واختياراتهم.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 حماة الوطن رئيس حماة الوطن البرلمان

