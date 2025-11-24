رئيس حماة الوطن: إقبال المواطنين على الانتخابات يؤكد حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري

أدلى الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وأشاد رئيس حزب حماة الوطن، بجهود كافة الجهات المعنية في تنظيم العملية الانتخابية في المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة، مشيرا إلى انتظام عمليات التصويت منذ فتح باب الاقتراع في تمام التاسعة صباح اليوم.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراح وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، يؤكد الوعي الكامل بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وشدد رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، لاسيما في ضوء حرص كافة مؤسسات الدولة على أن تخرج نتيجة الانتخابات بصورة نزيهة، تعبر عن إرادة المصريين واختياراتهم.