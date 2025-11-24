قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رؤى الحرم المكي توقّع 6 مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في مشروع "بوابة الملك سلمان"

المشروع
المشروع
وكالات


أعلنت رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع 6 مذكرات تفاهم مع شركاء من المملكة العربية السعودية وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والولايات المتحدة، بهدف تعزيز الاستثمارات وجهود التعاون الدولي في "بوابة الملك سلمان"، المشروع الأبرز للشركة الذي يتم تطويره في مكة المكرمة.

وتعكس الاتفاقيات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة، الشريك المؤسس لمعرض سيتي سكيب العالمي 2025، مدى التزامها بإتاحة الفرصة أمام الشركات والجهات المهتمة في العالم الإسلامي للمساهمة في رسم آفاق مستقبل مكة المكرمة. كما تعتزم شركة رؤى الحرم المكي تطوير وجهات متكاملة في المدينة بهدف خدمة الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال جذب الاستثمارات والتعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش معرض سيتي سكيب العالمي الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2025م. فقد أبرمت شركة رؤى الحرم المكي مذكرة تفاهم مع شركة "أصول" السعودية المتخصصة في الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مشروع "بوابة الملك سلمان". كما وقّعت الشركة مذكرتي تفاهم مع هيئة إدارة أموال الحج الإندونيسية (BPKH) بهدف تقييم الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في المشروع، واستكشاف فرص الشراكة في مجال المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات ضمن المشاريع التطويرية القادمة.

وأبرمت الشركة مذكرة تفاهم للمشاريع المشتركة مع شركة  MRCB الماليزية الرائدة في التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية لبحث آفاق التعاون المتاحة في مشروع "بوابة الملك سلمان"، إضافة إلى مذكرة تفاهم استثمارية عامة مع صندوق TAIB الإسلامي في سلطنة بروناي بهدف تقييم فرص الاستثمار في إحدى الأراضي المملوكة للشركة بمكة المكرمة.

ووقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع "فوربس جلوبال بروبرتيز"، الشريك العقاري الحصري لمجلة فوربس، لاستكشاف إمكانية التعاون الاستراتيجي. وتُعد شركة رؤى الحرم المكي أول مطور عقاري عالمياً ينضم إلى "فوربس جلوبال بروبرتيز". وستسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي بالشركة دولياً ومساعدتها على تعريف الأفراد ذوي الثروات بمشاريعها من خلال شبكة فوربس العالمية.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقيات تطوراً مهماً في مسيرة "بوابة الملك سلمان"، المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات الذي تنفذه الشركة بجوار المسجد الحرام. ومن المتوقع أن يرسي المشروع معايير جديدة في مجالات التطوير الحضري وخدمات الضيافة وأن يعزز جهود حماية التراث الثقافي والتاريخي للمدينة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمساعي الرامية لترسيخ مكانة مكة المكرمة كوجهة عالمية رائدة.

يشار إلى أن شركة رؤى الحرم المكي ترحب بالتعاون مع الشركاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لتطوير المراحل القادمة من مشروع "بوابة الملك سلمان".

الحرم المكي الرياض صندوق الاستثمارات العامة الحرم السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد