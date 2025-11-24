قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب دونجا 4 إلى 6 أسابيع.. ومشاركته في أمم أفريقيا مهددة
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
أخبار البلد

أمل عمار: المرأة المصرية شريك رئيس في صناعة القرار وبناء مستقبل الوطن

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

تفقدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، غرفة العمليات المركزية بالمجلس لمتابعة مشاركة السيدات على مدار أيام التصويت في  المرحلة الثانية من من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرف العام على أعمال الغرفة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وأعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها للحضور الكبير للمرأة المصرية داخل اللجان الانتخابية، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس وعيًا وإدراكًا واضحًا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني ودور المرأة المحوري في صياغة مستقبل الوطن، معربة عن ثقتها بمشاركة فاعلة للمرأة المصرية في المرحلة الثانية من الانتخابات ، مشددة على إن المرأة المصرية كانت وستظل في مقدمة الصفوف في كل الاستحقاقات الوطنية – سواء في انتخابات مجلس الشيوخ أو الانتخابات الرئاسية أو غيرها – لتؤكد في كل مرة أنها شريك رئيسي في صناعة القرار وبناء مستقبل هذا الوطن.
 

ووجهت المستشارة أمل عمار، الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، لما تقوم به من جهود مخلصة في تأمين سير العملية الانتخابية، وضمان انتظامها في مناخ من الاستقرار والانضباط، وأكدت على أن الدور الوطني الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية خلال فترات الانتخابات يعكس التزامًا راسخًا بحماية إرادة الناخبين، وتوفير بيئة آمنة تُمكّن المواطنين — وعلى رأسهم النساء — من ممارسة حقهن الدستوري في الإدلاء بأصواتهن بكل حرية وطمأنينة.
 

واستمعت المستشارة أمل عمار إلى مداخلات منسقي الغرف الفرعية في المحافظات، الذين قدّموا عرضًا تفصيليًا حول سير العملية الانتخابية منذ ساعات الصباح الأولى، وأبرز ما تم رصده من مؤشرات المشاركة، و جهود فرق المتابعة في دعم الناخبات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية لضمان سرعة معالجة أي ملاحظات ميدانية.
 

وتابعت رئيسة المجلس جهود فروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم للسيدات الناخبات وتيسير مشاركتهن، فضلًا عن متابعة انتظام العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي استفسارات أو شكاوى ترد من خلال غرفة العمليات المركزية.

وعبرت عن سعادتها  بما اظهرته التقارير الصادرة عن الغرفة من زخم كبير في مشاركة المرأة بمختلف الفئات العمرية في الساعات الأولى من العملية الانتخابية، الأمر الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها في مواقع صنع القرار.

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

