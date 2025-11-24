استراحات مهيأة داخل اللجان الانتخابية لخدمة الناخبين

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بولاق أبو العلا تجهيز استراحات منظمة لاستقبال الناخبين طوال يوم التصويت، بهدف تخفيف الزحام وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين أثناء انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم.



وحرصت الجهات المنظمة على توفير مقاعد كافية ومظلات للحماية من الشمس، إضافة إلى توزيع المياه وتوفير فرق للتوجيه والإرشاد لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وجاءت هذه الخطوة في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون أي معوقات.

كما شهدت الاستراحات تزامنًا مع انتشار قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط وتوفير الأجواء الملائمة للمشاركة السياسية.



وأكد عدد من الناخبين أن التجهيزات داخل الاستراحات سهلت عليهم عملية الانتظار وشجعتهم على المشاركة، خاصة مع سرعة تنظيم التدفق على صناديق الاقتراع.