مسلم لـ"صدى البلد": عدت لزوجتي رسميًا دي حبيبتي

أعلن المطرب مسلم عودته رسميًا لزوجته يارا، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنهما وقّعا عند المأذون، قائلاً: "الحمد لله رجعت لزوجتي عند المأذون ومش هيكون مشاكل بينّا تاني. دي حبيبتي

وكان مسلم قد كشف في بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام" سبب طلاقه السابق، موضحًا أن الأمر كان بسبب عدم احترام الطرف الآخر له، قائلاً: "هي ما احترمتنيش، ده السبب في الطلاق، وأنا كنت حلفت عليها قبل كده لو اتكلمت في موضوع ما هطلقها… مش علشان أهلي."

وأضاف: "أنا مش جاي أعمل تريند، والحمد لله كنت تريند في فرحي. ويارا شخص محترم جدًا ووقفت جنبي كتير. وأنا طلقت 3 مرات ومش هرجع لأي واحدة منهم تاني."

وفي سياق آخر، تعرض مسلم مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة بعد إصابته بجلطة في ذراعه، وقال: "دراعي اتعرض لجلطة وكانت هتوقف إيدي كلها، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب."

يُشار إلى أن آخر أعمال المطرب مسلم كانت أغنية فيلم "قصر الباشا