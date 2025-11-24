قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

كبار السن يثبتون حضورهم بلجان الجمالية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

حضور كثيف لكبار السن في لجان انتخابات النواب
حضور كثيف لكبار السن في لجان انتخابات النواب
أ ش أ

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء اتسمت بالالتزام والهدوء داخل دائرة الجمالية، حيث تصدر كبار السن المشهد مساء اليوم /الاثنين/..وبدا واضحا أن تلك الفئة العمرية حرصت على المشاركة، إذ شوهد العديد منهم يصلون إلى مقار الاقتراع مستندين إلى عصا أو بمساعدة أحد أفراد الأسرة، في لقطات أبرزت رغبتهم في ممارسة حقهم الانتخابي رغم التحديات الصحية.


وتعاملت القوات الشرطية المشرفة على التأمين مع الوضع بكفاءة، فخصصت ممرات لتيسير حركة كبار السن، وساعدت بعضهم في الدخول إلى اللجان لتجنب الزحام..وظهر التزام إداري بتنظيم حركة المصوتين وتوجيههم بما يمنع أي تكدس قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.


وتأتي الجمالية ضمن نطاق المرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة، وتضم 73 دائرة انتخابية موزعة على 5287 لجنة فرعية، يتنافس داخلها أكثر من 1316 مرشحاً بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية في قطاعات القاهرة والدلتا. وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً على مدار يومين، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصراً.


و شهدت لجان الجمالية نشاطاً ملحوظاً خلال الساعات الأولى، ثم عاد الهدوء تدريجياً مع اقتراب فترة الراحة، قبل أن تتجدد الحركة مع دخول المساء، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن العملية الانتخابية تسير بانضباط دون معوقات تذكر، مع حضور لافت لشرائح عمرية مختلفة، بينما حافظ كبار السن على كونهم العنصر الأكثر ظهوراً في الساعات الصباحية.
 

انتخابات مجلس النواب 2025 الالتزام والهدوء داخل دائرة الجمالية تصدر كبار السن المشهد مقار الاقتراع ممارسة حقهم الانتخابي

