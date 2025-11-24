كبار السن يثبتون حضورهم بلجان الجمالية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء اتسمت بالالتزام والهدوء داخل دائرة الجمالية، حيث تصدر كبار السن المشهد مساء اليوم /الاثنين/..وبدا واضحا أن تلك الفئة العمرية حرصت على المشاركة، إذ شوهد العديد منهم يصلون إلى مقار الاقتراع مستندين إلى عصا أو بمساعدة أحد أفراد الأسرة، في لقطات أبرزت رغبتهم في ممارسة حقهم الانتخابي رغم التحديات الصحية.



وتعاملت القوات الشرطية المشرفة على التأمين مع الوضع بكفاءة، فخصصت ممرات لتيسير حركة كبار السن، وساعدت بعضهم في الدخول إلى اللجان لتجنب الزحام..وظهر التزام إداري بتنظيم حركة المصوتين وتوجيههم بما يمنع أي تكدس قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.



وتأتي الجمالية ضمن نطاق المرحلة الثانية التي تشمل 13 محافظة، وتضم 73 دائرة انتخابية موزعة على 5287 لجنة فرعية، يتنافس داخلها أكثر من 1316 مرشحاً بالنظام الفردي، بالإضافة إلى القوائم الانتخابية في قطاعات القاهرة والدلتا. وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً على مدار يومين، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصراً.



و شهدت لجان الجمالية نشاطاً ملحوظاً خلال الساعات الأولى، ثم عاد الهدوء تدريجياً مع اقتراب فترة الراحة، قبل أن تتجدد الحركة مع دخول المساء، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن العملية الانتخابية تسير بانضباط دون معوقات تذكر، مع حضور لافت لشرائح عمرية مختلفة، بينما حافظ كبار السن على كونهم العنصر الأكثر ظهوراً في الساعات الصباحية.

