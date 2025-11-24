قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تبدأ أسبوع التداول الجديد باتجاه إيجابي

الأسهم الأوروبية تبدأ أسبوع التداول الجديد باتجاه إيجابي
الأسهم الأوروبية تبدأ أسبوع التداول الجديد باتجاه إيجابي
أ ش أ

بدأت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، أسبوع التداول الجديد باتجاه إيجابي بعد ارتفاع نظرائها العالميين مع عودة الآمال في خفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر.


وبحسب شبكة "سي ان بي سي"، أغلق مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.3٪، مع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية في المنطقة الإيجابية.


وتقدمت أسهم "باير ايه جي" بنسبة 10.9٪ لقيادة الرابحين، بعد أن أبلغت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الألمانية عن بيانات فعالية إيجابية من دراسة المرحلة الثالثة لمخفف الدم Asundexian، وهو دواء للوقاية من السكتة الدماغية.


وانخفضت أسهم "نوفو نورديسك" بنسبة 5.8٪ اليوم الاثنين، ما قلص بعض خسائرها السابقة، بعد أن فشل عقار "سيماجلوتيد" وهو عنصر نشط في علاجات السكري والسمنة لشركة الأدوية "Ozempic" و"Wegovy" في تحقيق الهدف الرئيسي في تجربة واسعة النطاق لدواء محتمل لمرض ألزهايمر.


وصعدت أسهم "أسترازينيكا" 0.8٪ بعد أن قالت شركة الأدوية المدرجة في لندن إنها ستستثمر ملياري دولار في مصنعها للتصنيع البيولوجي في فريدريك بولاية ماريلاند كجزء من توسع أوسع بقيمة 50 مليار دولار في وجودها في الولايات المتحدة.


وتراجعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية اليوم وسط محادثات جارية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لصياغة خطة سلام، بعد أن اعتبر اقتراح أولي من 28 نقطة مؤيدًا لروسيا إلى حد كبير ويطالب بتنازلات كبيرة من كييف.
 

الأسهم الأوروبية التداول الجديد ارتفاع نظرائها العالميين خفض سعر الفائدة الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

عمرو سلامة

حسام حسن مضغوط.. عمرو سلامة يوجه رسالة بسبب وضع المنتخب المصرى

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تكشف لـ صدى البلد عن أصعب مشاهدها في مسلسل «لينك».. فيديو

ضيفات شرم الشيخ

يسرا وإلهام وهالة وصابرين يصلن شرم الشيخ .. صور

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد