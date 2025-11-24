الأسهم الأوروبية تبدأ أسبوع التداول الجديد باتجاه إيجابي

بدأت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، أسبوع التداول الجديد باتجاه إيجابي بعد ارتفاع نظرائها العالميين مع عودة الآمال في خفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر.



وبحسب شبكة "سي ان بي سي"، أغلق مؤشر "Stoxx 600" الأوروبي الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.3٪، مع معظم البورصات والقطاعات الرئيسية في المنطقة الإيجابية.



وتقدمت أسهم "باير ايه جي" بنسبة 10.9٪ لقيادة الرابحين، بعد أن أبلغت شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الألمانية عن بيانات فعالية إيجابية من دراسة المرحلة الثالثة لمخفف الدم Asundexian، وهو دواء للوقاية من السكتة الدماغية.



وانخفضت أسهم "نوفو نورديسك" بنسبة 5.8٪ اليوم الاثنين، ما قلص بعض خسائرها السابقة، بعد أن فشل عقار "سيماجلوتيد" وهو عنصر نشط في علاجات السكري والسمنة لشركة الأدوية "Ozempic" و"Wegovy" في تحقيق الهدف الرئيسي في تجربة واسعة النطاق لدواء محتمل لمرض ألزهايمر.



وصعدت أسهم "أسترازينيكا" 0.8٪ بعد أن قالت شركة الأدوية المدرجة في لندن إنها ستستثمر ملياري دولار في مصنعها للتصنيع البيولوجي في فريدريك بولاية ماريلاند كجزء من توسع أوسع بقيمة 50 مليار دولار في وجودها في الولايات المتحدة.



وتراجعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية اليوم وسط محادثات جارية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لصياغة خطة سلام، بعد أن اعتبر اقتراح أولي من 28 نقطة مؤيدًا لروسيا إلى حد كبير ويطالب بتنازلات كبيرة من كييف.

