محافظ القاهرة: المرشحون والأحزاب "شالوا" اليفط القريبة من اللجان

قال محافظ القاهرة اللواء إبراهيم صابر، إن القاهرة بها كتلة انتخابية بها أكثر من 8.6 مليون ناخب، موضحًا أنه تم تجهيز كافة اللجان بكافة التجهيزات اللوجيستية اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على الناخبين.

الوطنية للانتخابات المنوطة بالتعقيب على مشاكل الانتخابات البرلمانية

وقال اللواء إبراهيم صابر خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد هاني النحاس في مداخلة عبر زووم مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الهيئة الوطنية للانتخابات المنوطة بالتعقيب على أي مشاكل أو تجاوزات في الانتخابات البرلمانية في محافظة القاهرة.

المرشحون والأحزاب "شالوا" اليفط القريبة من اللجان

وتابع: "نتعامل مع أي مشاكل بشكل فوري وذلك في نطاق المسموح لنا به، وحرصنا على تطبيق الصمت الانتخابي، المفاجأة المحافظة لم ترفع أي لافتة أو يفطة بالقرب من اللجان الانتخابية، الأحزاب السياسية والمرشحين هما اللي راحوا شالوا اليفط دي بمجرد ما أعلنا أنه هنشيل اليفط دي، روحنا نشيل الحاجات دي، مش لاقينا أي لافتة».