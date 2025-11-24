بقوة 900 حصانًا.. مرسيدس تستعد لإطلاق نسخة كهربائية من GLC بفتيس وهمي

تسير مرسيدس AMG بخطى ثابتة نحو إعادة تعريف القوة في عالم السيارات الكهربائية، وهذه المرة عبر النسخة المنتظرة من GLC EV AMG، التي من المتوقع أن تنقل الأداء الرياضي إلى مستوى جديد تمامًا.

فمع أن النسخ الحالية مرسيدس GLC300+ وGLC400 تقدم قوة respectable، إلا أن فريق أفالترباخ يبدو غير مقتنع سوى بتقديم وحش كهربائي متكامل.

منظومة دفع جديدة مستمدة من تقنية AMG.EA

تشير التقارير إلى أن مرسيسد-AMG لن تكتفي بتحديث بسيط، بل ستستعير تقنيات منظومة الدفع المتطورة التي ظهرت لأول مرة في AMG GT XX Concept، مع اعتماد ثلاثة محركات كهربائية بتقنية axial-flux.



ستتوزع هذه المنظومة بواقع محرك واحد على المحور الأمامي، ومحركين إضافيين على المحور الخلفي، لتقديم توزيع مثالي للعزم واستجابة فورية تعكس هوية AMG الرياضية.

قوة تتجاوز 900 حصانًا وتفوق لافت على المنافسين

وفق تقرير لموقع Autocar، ستتجاوز القوة الإجمالية للمحركات 900 حصانًا، أي ما يقارب ضعف قوة GLC400 الحالية، لتصبح واحدة من أقوى سيارات الكروس أوفر الكهربائية المدمجة في العالم.

بهذه القوة، تتفوق مرسيدس AMG على أبرز منافسيها:

بورش ماكان توربو EV بقوة 630 حصانًا

كاديلاك Lyriq-V بقوة 615 حصانًا



يوضح الفارق الضخم في الأداء بوضوح نية مرسيدس في الهيمنة على هذا القطاع دون منافسة فعلية.

إحدى التقنيات المثيرة التي تجهز لها AMG هي إضافة تعشيقات افتراضية تحاكي إحساس النقلات في السيارات التقليدية، بهدف منح السائق تجربة قيادة أكثر حماسة وارتباطًا بالسيارة، رغم كونها كهربائية بالكامل.



ظهرت هذه الميزة سابقًا في بعض النماذج الاختبارية، ويبدو أن GLC AMG EV الجديدة ستكون أول من يتبناها على نطاق إنتاجي واسع.

النسخة الكهربائية القادمة من GLC ليست مجرد تطوير، بل مشروع يعكس مستقبل AMG في عالم يعتمد بشكل متزايد على الدفع الكهربائي.

ومع قوة تفوق 900 حصانًا وتقنيات قيادة متقدمة، تستعد مرسيدس لإعادة تعريف مفهوم الأداء الرياضي في فئة الـSUV الكهربائية.