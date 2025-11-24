المستشار أحمد بنداري لـ رئيس متابعة شمال سيناء: ورد لدنيا شكوى من أحد الاحزاب

قال المستشار محمد عزت سيد رئيس لجنة المتابعة بمحافظة شمال سيناء، إن لم يرد لدينا أي شكاوى او اخطار بوجود أي نوع من أنواع المخالفات في اللجان في اليوم الأول من انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المحافظة.



ورد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا :"ورد إلينا شكوى من أحد الاحزاب في بئر العبد".

ومن جانبه قال المستىشار أحمد عبدة رئيس لجنة متابعة محافظة جنوب سيناء، إنه تم ضبط سيدة تمضي بأسم شقيقها، مشيرا إلى أن تم اغلاق اللجان في تمام الساعة التاسعة.

