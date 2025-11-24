ألمانيا تفتتح أسواق عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

افتتحت ألمانيا أسواق عيد الميلاد لعام 2025 وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في أعقاب هجمات الدهس التي شهدتها مدينة ماغديبورغ العام الماضي وبرلين في عام 2016.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الاثنين، أنه رغم تجمع الزوار في أسواق أعياد الميلاد، فإن العديد من الأسواق باتت تعتمد على حواجز إسمنتية ثقيلة وزيادة في الدوريات الأمنية.



وألغت بعض المدن الصغيرة فعالياتها هذا العام لعدم قدرتها على تحمل تكاليف متطلبات الأمن الجديدة، في حين مضت المدن الكبرى قدما في إقامة الأسواق، محاولة الموازنة بين ضمان السلامة والحفاظ على الأجواء التقليدية من أضواء وألعاب وبضائع يدوية الصنع.