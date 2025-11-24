رئيس وزراء أرمينيا يهنئ لبنان بيوم الاستقلال

أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان هنأ نظيره اللبناني بمناسبة يوم الاستقلال الوطني.



وذكر مكتب رئيس الوزراء الأرميني – في بيان بثته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية – أن باشينيان قال في رسالته: "أهنئكم وأهنئ الشعب اللبناني الودود بمناسبة يوم استقلال الجمهورية اللبنانية، إن أرمينيا تقدر بشكل كبير علاقات الصداقة مع لبنان، والتي تستند إلى أسس تاريخية متينة وقيم مشتركة. وأثق أنه من خلال الجهود المشتركة سنكون قادرين على رفع مستوى الحوار السياسي والتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى جديد يعود بالنفع على الشعبين الصديقين".



كما أعرب باشينيان عن تمنياته للبنان بدوام الأمن والاستقرار، وللحكومة اللبنانية بالتوفيق في جهودها الوطنية نحو تحقيق رخاء البلاد.