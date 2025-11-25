القاهرة الإخبارية: كييف تتعرض لوابل من الهجمات الروسية وانقطاع واسع للكهرباء

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجمات روسية مكثفة، مؤكدا على دخول مجموعة من المسيّرات من طراز شاهد إلى أجواء كييف من ثلاثة اتجاهات: الجنوبي والشرقي والشمالي.

وأوضح “مناف”، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن صواريخ من طراز كاليبر أُطلقت من البحر الأسود باتجاه العاصمة، ما تسبب في سلسلة من الانفجارات العنيفة، مؤكدا أن كاميرا القاهرة الإخبارية وثّقت تحليق إحدى المسيّرات مباشرة فوق موقع البث قبل توجهها إلى قلب المدينة.

وأضاف أن معظم أحياء كييف تشهد انقطاعاً كاملاً للتيار الكهربائي، في ظل معاناة العاصمة أصلاً من انقطاعات جزئية خلال الأسابيع الماضية، كما وردت أنباء عن سقوط صواريخ وشظايا على عدة مناطق سكنية داخل المدينة.

وأشار مراسل القناة إلى أن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أعلن قبل قليل استهداف صاروخي لأحد المجمعات السكنية، ما أسفر عن تضرر الطوابق الخامس والسادس والسابع، فيما هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأكد أن الدفاع الجوي الأوكراني ما يزال يعمل بكثافة، لافتاً إلى سماع أصوات الطنين الصادرة عن المسيّرات مع استمرار عمل المضادات الجوية.

وختم بالقول إن الوضع في العاصمة «متأزم ومشحون للغاية»، في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الطرفين.