محافظات

محافظ القاهرة يشدد على توفير التسهيلات للمواطنين في اليوم الثاني لانتخابات النواب

أ ش أ

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على المتابعة المستمرة وتوفير التسهيلات للناخبين في اليوم الثاني لانتخابات النواب.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، التي تمت إقامتها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ القاهرة، وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية. 

كما أكد محافظ القاهرة، جاهزية جميع المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 8 ملايين و621 ألفًا و305 ناخبين، موزعين على 19 لجنة عامة، يشرف كل منها على مجموعة من اللجان الفرعية التي يبلغ عددها 724 لجنة، تعمل جميعها داخل 334 مركزًا انتخابيًا منتشرة في نطاق العاصمة يتنافس فيها المرشحون على 62 مقعدًا منها 31 مقعدا فرديا، و31 مقعدا في القائمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة، داعيًا المواطنين لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم اليوم. 

وقال محافظ القاهرة، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

