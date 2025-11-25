زعم تخصيص وحدات سكنية.. نصاب يستولى على أموال المواطنين بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير وتقليد المستندات واستغلالها فى مزاولة أعمال النصب والاحتيال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة دار السلام بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تخصيص وحدات سكنية بموجب مستندات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وعثر بحوزته على مجموعة من المستندات "مزورة" منسوبة لجهات مختلفة - مبلغ مالى وبطاقة دفع إلكترونى تحوى مبلغا ماليا "من متحصلات نشاطه الإجرامى" - مشغولات ذهبية - 3 هواتف محمولة - الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى".

بمواجهـــته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.