الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة في أمريكا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في تداولات اليوم /الثلاثاء/ ، وسط حذر من المستثمرين قبيل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مسار السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي.



وسجل المؤشر الأوروبي الشامل "ستوكس 600" ارتفاعا بنسبة 0.2% ليصل إلى 564.31 نقطة، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 23,270.54 نقطة.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.2% ليبلغ 9,560.04 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3% ليصل إلى 7,983.30 نقطة.



وتترقب الأسواق صدور بيانات بشأن تضخم أسعار المنتجين وأرقام مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تكشف هذه البيانات عن مؤشرات جديدة حول صحة الاقتصاد الأمريكي.



وكانت الأسواق الأمريكية قد شهدت انتعاشا يوم الإثنين، مدفوعة بنمو قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تجدد الآمال في احتمالية خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. بدورها، سجلت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مكاسب ملحوظة خلال التداولات الليلية، بدعم من صعود وول ستريت.



ويستمر المتداولون في مراقبة أية مستجدات قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية المقبلة للفيدرالي الأمريكي.



وتشير التوقعات إلى احتمال كبير، يتجاوز 80%، بتقليص الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر المقبل، وفقا لأداة CME FedWatch.



وكان عضو الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، قد صرح يوم الجمعة الماضي بأنه يرى "مجالا لخفض الفائدة على المدى القريب"، بينما دعمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، هذا التوجه، مشيرة إلى المخاوف المتعلقة بسوق العمل.



على صعيد الشركات، أعلن بنك "ABN أمرو" الهولندي عن خطط لتقليص 5,200 وظيفة بحلول عام 2028، في إطار جهوده لتبسيط عملياته وتقليل التكاليف.



كما أعلن البنك عن بيع شركته التابعة للقروض الشخصية "ألفام" إلى بنك "رابوبنك".. وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم البنك بنسبة 3.7%.



وفي قطاع الطيران، أعلنت شركة "إيزي جيت" البريطانية منخفضة التكلفة عن أرباح تشغيلية أعلى من المتوقع للسنة المالية الكاملة، مما دفع أسهم الشركة للصعود بنسبة 0.3%.



وفي قطاع الدفاع، شهدت أسهم شركات مثل "رينك" الألمانية و"راينميتال" ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.2% و2% على التوالي، عقب تحركات إيجابية في الأسواق الدولية، في ظل استمرار الجهود الأمريكية للتوصل إلى تقدم بشأن خطة سلام لأوكرانيا.