الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

النيابة العامة تستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركبات ذكية تقدم خدماتها الرقمية للمواطنين

كتب محمد عبدالله :

استقبل المستشار  محمد شوقي – النائب العام – صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، الدكتورة رنيا المشاط  – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - وذلك بمناسبة تسليم النيابة العامة مركبات خدمة ذكية متنقلة مجهزة بوحدات تقنية متكاملة؛ لتقديم خدمات النيابة العامة الرقمية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وثمن المستشار النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التخطيط، وما توليه الدولة من اهتمامٍ بتطوير منظومة التقاضي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المتنقلة الذكية، التي تُعد نقلة نوعية تُسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتسهيل حصول الجمهور على خدمات النيابة في مواقعهم جغرافيًا.

وفي ختام اللقاء، وجّه المستشار النائب العام الشكر للدكتورة وزيرة التخطيط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

