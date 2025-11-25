المرحلة الثانية.. تصاعد حركة التصويت ودخول المناطق الصناعية على خط المشاركة الانتخابية

يواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أعمال متابعاته الميدانية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث رصد منذ ساعات الصباح الأولى حالة من الانضباط والتنظيم داخل اللجان، أعقبها ارتفاع تدريجي في نسب الإقبال، وظهور أنماط تصويتية مميزة في المناطق الريفية والحضرية، وصولًا إلى بروز ظاهرة “طوابير الاستعلامات الانتخابية” خلال منتصف اليوم.

وقال الائتلاف، إنه ومع بدء فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا، سجلت فرق المتابعة انتظامًا كاملاً في عملية فتح اللجان دون معوقات تُذكر، وسط تأمين محكم وتعاون واضح بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وشهدت الساعات الأولى حضورًا مبكرًا لكبار السن والنساء في طوابير اتسمت بالهدوء والانسيابية، بينما بدأت المناطق الحضرية في استقبال الموجة الرئيسية من الناخبين بعد انحسار الذروة المرورية الصباحية.

وفي محافظة دمياط ظهر نشاط واضح منذ الصباح الباكر، خاصة في:

لجنة رقم (10) بمدرسة عزبة اللحم الابتدائية المشتركة رقم 1 بجوار مسجد آدم.

لجنة رقم (11) بمدرسة الشهيد أحمد حسن الجندي الابتدائية المشتركة بمنطقة شط جريبة.

كما رصد الائتلاف دقة رؤساء اللجان في تطبيق إجراءات التحقق من هوية الناخبين داخل محافظة الشرقية، في:

لجنة رقم (26) بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بشارع كلية الآداب،

لجنة رقم (27) بمدرسة شهداء 25 يناير الابتدائية بشارع مستشفى الصدر.

أما الوضع الأمني فشهد استقرارًا كاملًا في أغلب المحافظات، لا سيما داخل محافظة القاهرة، في:

لجنة رقم (19) بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين.

لجنة رقم (15) بمدرسة الشيخ غريب بمنطقة بركة الحاج.

لجنة رقم (35) بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية – المرج الغربية.

لجنة رقم (3) بمدرسة النقراشي الثانوية بنين – أرض الرقابة.

بحلول الساعة 10:45 صباحًا، رصد الائتلاف نشاطًا ملحوظًا في العديد من الدوائر، وخاصة بالمناطق الريفية والعمالية.

ففي قرى ومراكز الشرقية والدقهلية والغربية ظهر المستقلون بقوة داخل طوابير الناخبين، معتمدين على الروابط العائلية، خصوصًا في:

لجنة رقم (58) بمدرسة عبد الله المنشاوي للتعليم الأساسي بالغربية.

لجنة رقم (47) بمدرسة الملك الكامل الثانوية بالشرقية.

لجنتا (68–69) بمدرسة دمرو للتعليم الأساسي ومدرسة شبيش الثانوية المشتركة.

وفي المقابل، تقدّم مرشحو الأحزاب في المدن الكبرى بمحافظات القناة والقاهرة، عبر مجموعات حشد صغيرة ومنظمة تعمل داخل نطاقات محددة، رغم رصد حالات محدودة للنقل الجماعي في المناطق الصناعية بالتجمع الخامس، شبرا الخيمة، قويسنا، والمحلة الكبرى.

وسُجّلت مشاركة نسائية لافتة في معظم الدوائر، مع تميز دائرة الزقازيق بارتفاع في التصويت النسائي نتيجة وجود مرشحات ونائبتين حاليّتين بين المتنافسين، خاصة في:

لجنة رقم (16) بمدرسة الحسين الإعدادية بنات.

لجنة رقم (15) بمدرسة الشيخ غريب.

وبرزت الكتلة التصويتية العمالية خلال ساعات منتصف النهار، مع تدفقات واضحة للعاملين قبل بدء ورديات العمل أو خلال فترات الراحة، لا سيما قرب:

منطقة العاشر من رمضان الصناعية بالشرقية.

مناطق مسطرد وبهتيم والعبور الصناعية بالقليوبية.

منطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية.

المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى بالغربية.

وأسهم قرب اللجان من مواقع العمل في تسجيل كثافات انتخابية ملحوظة، ما عزز الحضور العمالي في اليوم الثاني من التصويت.

وبحلول الساعة 12 ظهرًا، رصد الائتلاف ظاهرة بارزة تمثلت في تشكّل “طوابير الاستعلامات الانتخابية”، نتيجة توجه العديد من المواطنين إلى اللجان دون معرفة أرقامهم أو لجانهم مسبقًا.

ولوحظ الاعتماد الواسع على الهواتف المحمولة للبحث عن اللجان عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أو من خلال أفراد الأسرة.

وظهرت هذه الظاهرة بوضوح في القاهرة أمام:

لجنة رقم (28) بمدرسة الشهيد عماد الدين عبد العزيز.

لجنة رقم (14) بمدرسة الريحاني.

لجنة رقم (32) بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.

كما تكرر المشهد في الدوائر الريفية بمحافظات الشرقية، الغربية، والدقهلية، في لجان:

لجنة رقم (27) بمدرسة شهداء 25 يناير الابتدائية – الشرقية.

لجنة رقم (38) بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات – الشرقية.

لجنة رقم (51) بمجمع مدارس ميت السراج – الغربية.

لجنة رقم (87) بمدرسة دقادوس الإعدادية بنين – الدقهلية.

لجنة رقم (13) بمدرسة الشهيد طيار سعد إسماعيل الإعدادية – الدقهلية.

كما لوحظ قيام شباب متطوعين — بصورة غير رسمية — بمساعدة كبار السن والسيدات في الاستعلام عن أرقامهم دون أي انحياز لمرشح، في مشهد تكرر في العديد من المناطق المكتظة.

يعكس اليوم الثاني من المرحلة الثانية بيئة انتخابية مستقرة تشهد:

انتظامًا كاملًا داخل اللجان.

تصاعدًا تدريجيًا في نسب الإقبال.

مشاركة واضحة من كبار السن والنساء.

عودة الثقل التصويتي للعائلات في الريف.

بروز دور المناطق الصناعية في المشهد الانتخابي.

وظهور “طوابير الاستعلامات الانتخابية” مع دخول شرائح جديدة من الناخبين خلال منتصف اليوم.

ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية استمرار متابعيه في رصد المشهد الانتخابي وتوثيق الملاحظات حتى إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل حول سير العملية الانتخابية في يومها الثاني.