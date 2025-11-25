قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟
أخبار البلد

محمد ممدوح يشيد بإجراءات الهيئة والداخلية في التصدي للمخالفات الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
الديب أبوعلي

واصل مجلس الشباب المصري، من خلال البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، مهامه في متابعة مجريات اليوم الثاني من عملية التصويت داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة.

وأصدر المجلس بيانًا جديدًا في الساعات الأولى يؤكد التزامه بإحاطة المواطنين بصورة واضحة وشفافة حول ما يجري داخل اللجان الانتخابية بمختلف الدوائر، تعزيزًا لحق المعرفة ولضمان أن تبقى العملية الانتخابية في إطارها القانوني وتحترم معايير النزاهة.

وقد أشاد المجلس في بيانه بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اليوم الأول، والتي وصفتها فرق الرصد التابعة له بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ورفع مستوى الانضباط.

وكان لافتًا إعلان الهيئة على لسان القاضي أحمد بنداري تلقيها 86 شكوى في يوم واحد، موزّعة على 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية، وهي أرقام كشفتها الهيئة بشفافية غير مسبوقة، ما يعكس رغبة واضحة في ترسيخ منهج الإفصاح وفتح المجال أمام المجتمع المدني لتقييم العملية الانتخابية بشكل موضوعي.

وتنوّعت الشكاوى بين حالات تكدّس وتوجيه ناخبين ومنع مندوبي أحزاب ورشاوى انتخابية وتصويت جماعي، وهي فئات من المخالفات ترى فرق الرصد أنها تحتاج إلى متابعة دقيقة، نظرًا لما قد تشكله من تأثير على حرية الاختيار وحياد اللجان.

كما ثمّن مجلس الشباب المصري التحرك السريع الذي قامت به وزارة الداخلية استجابةً لطلب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تدخلت في عدد من الدوائر للتصدي لمحاولات شراء الأصوات، وألقت القبض على المتورطين في هذه الممارسات، في خطوة وصفها المجلس بأنها “إجراء ضروري لحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين”.

ويرى المجلس، أن هذا التعاون بين الهيئة والجهات الأمنية يعزز الثقة العامة في ضبط المخالفات ويحدّ من محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الثاني، رصدت فرق المجلس انتظامًا واسعًا في فتح اللجان وسير عملية التصويت، مع تعاون ملحوظ من القائمين على العملية الانتخابية وغياب واضح لظواهر الدعاية الممنهجة التي ظهرت في محيط عدد من اللجان خلال المرحلة الاولى.

كما لوحظ انخفاض ملموس في المخالفات من النوع المنظّم، بينما استمرت بعض الممارسات الفردية المحدودة مثل التوجيه الشفهي لبعض الناخبين والنقل الجماعي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين، وهي مخالفات أكد المجلس أنه يتابعها ويعمل على توثيقها والتبليغ عنها للجهات المختصة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الساعات الأولى من اليوم الثاني تشير إلى تحسن نسبي في سير العملية الانتخابية مقارنة بالمرحلة الاولى، مؤكدًا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الهيئة الوطنية والداخلية أمس كان لها دور مهم في ضبط المشهد والحد من التجاوزات الكبرى.

وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري، أن المجلس يطالب جميع المرشحين في مختلف الدوائر بوقف أي ممارسات تضر بنزاهة الانتخابات وعلى رأسها شراء الأصوات أو توجيه الناخبين أو استخدام الأساليب المخالفة للتأثير على إرادة الناخبين، مشددًا على أن احترام القانون هو أساس ضمان انتخابات تعبّر بصدق عن إرادة المواطن المصري وتتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بتأكيد  استمراره في المتابعة الدقيقة لمجريات اليوم الثاني، وإصدار بيانات دورية على مدار اليوم لرصد أي تطورات أو مخالفات قد تطرأ، وانطلاقًا من دوره كمؤسسة مجتمع مدني معتمدة في المتابعة الانتخابية وحريصة على حماية المسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

مجلس الشباب المصري انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الداخلية

