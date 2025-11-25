قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ائتلاف النزاهة: متابعونا الدوليون أشادوا بالفرق بين المرحلة الأولى والثانية في الانتخابات

هاجر ابراهيم

أكد أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي، أنه من خلال متابعة العملية الانتخابية فى 10 محافظات هناك استمرار في فتح اللجان في موعدها، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات دعمت الدوائر الانتخابية ذات الكثافة العالية بصناديق وموظفين من أجل تخفيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “DMC”، أنه هناك سرعة استجابة من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن وزارة الداخلية على الشكاوي والوقائع مثلما حدث اليوم وأمس، ومثال على ذلك اقتحام أحد أبناء المرشحين فى القليوبية لأحد اللجان، محيي الهيئة على هذه السرعة والاستجابة.

وتابع: “متابعينا الدوليين أشادوا الفرق بين المرحلة الأولي والثانية.. مرتبطة بالدعاية الانتخابية الموجودة خارج اللجان وتوجيه الناخبين ومحاولة شراء الأصوات، ومر اليومين فى المرحلة الثانية ولا يوجد أي دعاية انتخابية”.

