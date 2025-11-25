ياسمين عبد العزيز تشوّق الجمهور لمسلسل "وننسي" بصور جديدة

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حسابها على انستجرام مجموعة جديدة من الصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "و ننسي"، الذي يجمعها بالفنان كريم فهمي وعدد من صناع العمل، والمقرر عرضه في رمضان 2026 على شاشة MBC.

وأرفقت ياسمين الصور بتعليق:

"بسم الله توكلنا على الله… التوفيق من عندك يا رب 2026 إن شاء الله."

في إشارة لبدء مرحلة التصوير وتحضيرات العمل المنتظر.

الصور أظهرت أجواءً مرحة من خلف الكاميرا، وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع، حيث عبّر الكثيرون عن حماسهم لعودة ياسمين عبد العزيز للدراما الرمضانية، خاصة بعد نجاحاتها السابقة.

ومن المتوقع أن يقدم مسلسل "و ننسي" قصة درامية اجتماعية بلمسات كوميدية، مع تعاون يجمع ياسمين وكريم فهمي للمرة الثانية وسط ترقّب كبير من المتابعين.

يُذكر أن تصوير العمل ما يزال مستمرًا، ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق الممثلين خلال الفترة المقبلة.

