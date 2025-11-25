قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أخبار العالم

البنك الأوروبي: تباطؤ النمو السكاني يحدث فوضى اقتصادية

أ ش أ

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يتعين على الدول الآن التحرك لمنع تباطؤ النمو السكاني من إحداث فوضى في آفاقها الاقتصادية على المدى الطويل.

وقال البنك - في تقريره السنوي، اليوم الثلاثاء - إن شيخوخة السكان بدأت بالفعل في إعاقة النمو الاقتصادي في بعض الدول، وأنه في أوروبا الناشئة، من المتوقع أن يؤدي الانخفاض في حصة الأشخاص في سن العمل إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد بمعدل 0.4 نقطة مئوية تقريبًا سنويًا بين عامي 2024 و 2050.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا جافورسيك إنه اليوم بالفعل، الديموجرافيا تضعف النمو في مستويات المعيشة، وستكون رياحًا معاكسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل.

وأضافت أن دول ما بعد الشيوعية "تتقدم في السن قبل أن تصبح غنية"، حيث بلغ متوسط العمر 37 عامًا في وقت يبلغ فيه متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 10000 دولار، وكان هذا ربع المبلغ المسجل عندما وصل متوسط العمر إلى هذا المستوى في الاقتصادات المتقدمة في التسعينيات.

وأشارت إلى مجموعة من العوامل التي تدفع انخفاض معدل المواليد، من التحولات في معايير الاجتماعية إلى انخفاض الدخل الوظيفي للمرأة من إنجاب طفل، ولكن في حين أن جميع دول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقريبًا لديها على الأقل بعض الحوافز لتعزيز معدل المواليد.

وقالت جافورسيك إن هذه التدابير لم تسفر عن تغيير ذي مغزى ومستدام في أي بلد.

