الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد مكي : الدوري صعب .. والمنافسة في منطقة الهبوط تحتاج وقتًا للهروب

محمد مكي
محمد مكي

أكد محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب السابق انه يعتز ويتشرف بالفترة التي قضاها  في قيادة الفريق خلال الفترة الماضية  وتحقيقه لانجاز غير مسبوق بمساهمته فى فترة وجيزة بصعود الفريق الي الدوري الممتاز  وقال ان هناك اندية لها تاريخ كبير هبطت من الدوري الممتاز ولم تستطيع العودة مرة أخرى بهذه الصورة السريعة وقضيت أعواما عديدة مثل بتروجيت ووادي دجلة  وغيرها من الفرق . 


واضاف ان الفريق في الدوري الممتاز كان يؤدي بصورة جيدة جدا علي مستوى الاداء وسوء الحظ كان يلازم الفريق وبشهادة كل المتابعين وشركات الاحصائيات كان المقاولون العرب يعتبر ثاني فريق بعد البنك الاهلي من حيث خلق الفرص واهدار الاهداف بصورة واضحة .

 وقال ان الدوري صعب والمنافسة في منطقة الهبوط تحتاج الي وقت للهروب منها وكل الفريق التي تنافس في هذه المنطقة لم تجر أي تعديلات فنية سواء الاتحاد السكندري  وقال ان بعد رحيله لم يحدث اي جديد علي ترتيب الفريق في الجدول ببقاءه ايضا في هذه الدائرة وكان من المفترض أن يستمر حتي فترة توقف الدوري  الطويلة للحكم على التجربة.

وأضاف انه يكن كل احترام وتقدير لمجلس ادارة المقاولون العرب ومن حقهم اتخاذ اي قرار في صالح فريقهم من اجل تحقيق المطلوب لهم.


واضاف ان نجح في اكتشاف نفسه بعد تجربته  الناجة مع  حرس الحدود وكان  يرغب خوض تجربة جديدة بعيدة عن الحرس بتحقيقه انجازا فريدا من المقاولون مشيرا الي انه يلتقي كل يوما عروضا ولكنه يتأن في اتخاذ القرار المناسب لتحديد خطواته المستقبلية موضحا سعادته بحجم الإشادات الكبيرة التي يتلقها من النقاد والمحللين بعد انتهاء كل تجربة معبرا عن ثقته الكبيرة تحقيق كل اهدافه خلال الفترة القادمة.

محمد مكي المقاولون العرب الدوري الدوري الممتاز المقاولون

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

