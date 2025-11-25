عودة قوية لريادة الصناعة .. رانيا هاشم تكشف كواليس تطوير النصر للكيماويات الدوائية

تقدم الإعلامية رانيا هاشم حلقة خاصة من برنامج “البعد الرابع” بجولة خاصة داخل شركة النصر للكيماويات الدوائية، وذلك عقب الانتهاء من مشروع تطويرها وإعادة تأهيلها الشامل، بما يعيدها بقوة إلى صدارة صناعة الدواء في مصر.

وتضنت الجولة استعراض أحدث خطوط الإنتاج التي جرى تحديثها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب التعرف على منظومة العمل الجديدة التي تستهدف تعزيز القدرة التصنيعية، ورفع جودة المستحضرات الدوائية، وتوفير منتجات استراتيجية تدعم السوق المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد.

ويكشف البرنامج، خلال الحلقة، كواليس عملية التطوير والخطط المستقبلية للشركة، بالإضافة إلى دورها المحوري في تحقيق الاكتفاء الدوائي في عدد من الأصناف الحيوية، وذلك عبر لقاءات حصرية مع قيادات ومسؤولي الشركة.