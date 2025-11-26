سعر الحديد يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الصادرات العالمية



قفزت العقود المستقبلية لخام الحديد إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بعدما أظهرت بيانات تراجعاً في الشحنات من أكبر المنتجين العالميين للمادة الخام المستخدمة في صناعة الصلب.

جرى تداول سعر خام الحديد عند نحو 106 دولارات للطن في سنغافورة يوم الثلاثاء.

انخفضت الشحنات القادمة من أستراليا والبرازيل بمقدار 2.7 مليون طن في الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن شركة الاستشارات "مايستيل" (Mysteel).

على الصعيد الكلي، تلقى الاقتصاد الصيني دعماً من خطط بنك الشعب الصيني لطرح مزاد بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار) من أداة للإقراض متوسط الأجل مدتها عام واحد اليوم. ووفقاً لصحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز"، تُبرز عملية البيع استخدام البنك المركزي الصيني مزيجاً من الأدوات النقدية لضمان توفير سيولة وافرة داخل الاقتصاد.



ارتفعت العقود المستقبلية لخام الحديد في سنغافورة بنسبة 0.9% إلى 105.95 دولار للطن بحلول الساعة 12:12 ظهراً بالتوقيت المحلي. كما صعدت الأسعار في بورصة داليان بنسبة 1%، وصعدت كذلك العقود المستقبلية للصلب في شنغهاي.