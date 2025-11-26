قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية
أ ش أ

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم /الأربعاء/، مدفوعة بتزايد التفاؤل حول احتمال خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، بالتزامن مع استعداد المملكة المتحدة لإصدار موازنتها السنوية.


وسجل مؤشر داكس DAX الألماني ارتفاعًا بنسبة 0.6%، ومؤشر كاك CAC 40 الفرنسي صعودًا بنسبة 0.6%، بينما زاد مؤشر فوتسي FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1%؛ وفق ما أفادته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.


وتتبع الأسهم الأوروبية اتجاهاتها في وول ستريت وأسواق آسيا، مع تصاعد التوقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه المقبل المقرر بين 9 و10 ديسمبر.


ومع ندرة البيانات الاقتصادية الأوروبية اليوم، سيتجه الاهتمام إلى موازنة المملكة المتحدة، التي ستعلنها وزيرة المالية ريتشيل ريفز لاحقًا. 


ومن المتوقع أن تتضمن الموازنة زيادات ضريبية جديدة بقيمة حوالي 38 مليار جنيه إسترليني لدعم ثقة الأسواق المالية في ظل تراجع متوقع للتوقعات الاقتصادية البريطانية، وفق خبراء. 


ويتوقع أيضا أن يعقد بنك إنجلترا اجتماعه في منتصف ديسمبر، ومن المرجح أن يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% لدعم الاقتصاد البريطاني بعد الزيادات الضريبية المقررة. 


وتدعم هذا الرأي نتائج استطلاع، الذي أظهر انخفاض توقعات التضخم على مدار 12 شهرًا إلى 3.7% في نوفمبر، مقارنة بـ4.2% في الشهر السابق، بينما تراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل إلى 3.9% من 4.2%.

