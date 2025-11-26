قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية
محافظ قنا يتابع عبر الشبكة الوطنية للطوارئ حادث انهيار منزل بقرية الصياد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحالف مصري إيطالي لإنتاج المضخات الكهربائية وتعزيز الصناعة المحلية.. خطوة استراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية

تحالف مصري–إيطالي لإنتاج المضخات الكهربائية وتعزيز الصناعة المحلية
تحالف مصري–إيطالي لإنتاج المضخات الكهربائية وتعزيز الصناعة المحلية
إسراء عبدالمطلب

يمثل مشروع تصنيع المضخات المائية والمحركات الكهربية بتكنولوجيا إيطالية متقدمة أحد أهم الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة البنية التحتية للمشروعات القومية. 

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه حكومي واضح نحو دعم الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة العالية، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتخفيف الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتزداد أهمية المشروع مع الارتفاع المتزايد في احتياجات مصر من المضخات، خصوصًا في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والري الحديث ومشروعات البنية الأساسية، مما يجعل التصنيع المحلي خيارًا استراتيجيًا لضمان الاستدامة وتقليل التكاليف وتسريع تنفيذ المشروعات.

تأثير المشروع على الاقتصاد والصناعة المصرية

يمثل قطاع المضخات والمحركات الكهربائية ركيزة رئيسية في القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية، ويعد الاعتماد على استيراد جزء كبير من هذه المعدات عبئًا اقتصاديًا يرفع تكلفة المشروعات الحكومية والخاصة. 

ومن خلال الشراكات الصناعية المتقدمة، تسعى مصر إلى نقل التكنولوجيا الأوروبية، وتأهيل العمالة المحلية، وزيادة القدرة الإنتاجية، ما ينعكس مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية، ودخول أسواق إقليمية أبرزها السوق الإفريقي الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المعدات الصناعية.

كما يُسهم المشروع في تعزيز تموضع مصر كمركز صناعي إقليمي، ويعزز فلسفة «التصنيع من أجل التصدير»، ويُقلل الفجوة الاستيرادية في واحدة من أكثر الصناعات استخدامًا في المشروعات الاستراتيجية.

شراكة مصرية–إيطالية بنظرة مستقبلية

أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تأسيس تحالف صناعي يضم ثلاث شركات مصرية وإيطالية لبدء تصنيع المضخات المائية والمحركات الكهربائية في مصر باستخدام تكنولوجيا إيطالية متقدمة.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا ضم المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، ولوكا كولومبو رئيس مجلس إدارة شركة فيلم الإيطالية المتخصصة في تصنيع المحركات الكهربائية، ومارينو بولوني رئيس شركة أتوريا القابضة الإيطالية العاملة في صناعة المضخات، وذلك لبحث تفاصيل المشروع المشترك ومراحله التنفيذية.

أهمية المشروع للمشروعات القومية وتكنولوجيا التصنيع

شدد الوزير على تقديم وزارة الصناعة كل أوجه الدعم لضمان نجاح المشروع، خاصة أن المضخات — وعلى رأسها المضخات الغاطسة — تُعد عنصرًا أساسيًا في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الوزير أن الصناعة المحلية تمتلك فرصة قوية للمنافسة في هذا المجال بالشراكة مع الشركات المتخصصة عالميًا، الأمر الذي سيُسهم في سد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وخاصة الأسواق الإفريقية.

نقل تكنولوجيا إيطالية ورفع القدرة الإنتاجية

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمراحل المشروع، والذي يبدأ بتصنيع أنواع متقدمة من المضخات تشمل:

  • المضخات المشقوقة (Split Casing)
  • المضخات الطاردة المركزية (End-Suction)
  • المضخات الرأسية (Vertical Turbine)

ومن المقرر نقل التكنولوجيا الإيطالية بالكامل إلى شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، إضافة إلى تدريب العمالة المصرية لرفع كفاءة الإنتاج والجودة. 

وستبلغ الطاقة الإنتاجية فور التشغيل 15 ألف مضخة سنويًا، وهو رقم يمثل نقلة نوعية في قدرات الصناعة المحلية.

الصناعة الوطنية والفرص الواعدة

أوضح الوزير أن صناعة مضخات المياه تُعد ضمن 28 فرصة صناعية واعدة حددتها وزارة الصناعة لجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي.

ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتقوية سلاسل الإمداد، وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة القيمة المضافة للصناعات الهندسية.

وأضاف أن الاجتماع يأتي امتدادًا لنتائج زيارته رفقة رئيس مجلس الوزراء لمصنع الوايلر فريد بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الدولة تعمل على خلق بيئة صناعية متطورة تساعد على نجاح المشروعات المشتركة وتعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.

ويمثل المشروع خطوة محورية نحو بناء صناعة متقدمة في مجال المضخات والمحركات الكهربائية، تحقق لمصر ثلاث فوائد رئيسية: تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع القدرة التصديرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبذلك تتحقق رؤية الدولة في خلق اقتصاد صناعي قوي قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المعدات الهندسية في إفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن تصنيع المضخات محليًا سيساهم في توفير احتياجات السوق المصري بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن نقل التكنولوجيا الإيطالية وتدريب العمالة المصرية سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة، ما يجعل القطاع قادرًا على المنافسة عالميًا وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن المشروع سيعود بفوائد اقتصادية كبيرة على مصر، من خلال تعزيز فرص التشغيل للشباب وزيادة الاستثمارات الصناعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.

تصنيع المضخات مشروع تصنيع المضخات المائية المحركات الكهربية الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

أدعية النبي قبل النوم

أدعية النبي قبل النوم .. رددها ليلاً تحفظك من كل سوء حتى الصباح

دار الإفتاء

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب

رقية شرعية من الحسد

أنواع الحسد وكيفية الوقاية منها .. هذه أفضل رقية شرعية مجربة

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

السعال
السعال
السعال

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد