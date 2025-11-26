أحمد الوكيل: أربعة محاور رئيسية لتطوير التعاون الاقتصادي المصري الجزائري

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر يمكن تعزيزها عبر أربعة محاور رئيسية تشمل مجالات الصناعة والزراعة والنقل والطاقة. وأوضح أن الربط بين شبكات الكهرباء والبترول والغاز ومشاريع الطاقة يمثل أساساً لتكامل الموارد بين البلدين.

وأضاف الوكيل خلال منتدى الأعمال المصري الجزائرى اليوم الأربعاء أن المحور الثاني يركز على "الإعمار"، من خلال نقل تجربة مصر في مشروعات البنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، ومشاريع كبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي والمزارع السمكية.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في "التعاون الثلاثي"، عبر تكامل المراكز الصناعية واللوجستية وتبادل الخبرات والمستلزمات الإنتاجية، بما يدعم صناعة مشتركة وتنمية صادرات مصرية جزائرية لدول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

أما المحور الرابع، بحسب الوكيل، فهو تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، بل وفي مستلزمات الإنتاج، مع تيسير الإجراءات التجارية وتوحيد المواصفات، والعمل على تحفيز التسجيل السريع للأدوية وتعزيز اتفاقيات حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.

وختم الوكيل بالتأكيد على ضرورة السعي الفوري لتفعيل هذه المحاور عبر تعاون القطاع الخاص والجهات الحكومية، لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة بين مصر والجزائر.

