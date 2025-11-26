السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود نشب بمخلفات وأوراق قديمة أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي في محيط مستشفى الشاملة بشبين القناطر، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق محدود بمخلفات قديمة وأوراق أعلى مبنى عيادة التأمين الصحي في محيط مستشفى الشاملة بشبين القناطر.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم محاوطة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب حريق محدود بمخلفات قديمة وأوراق، أعلى مبنى التأمين الصحي في محيط مستشفى الشاملة بشبين القناطر، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحريق.