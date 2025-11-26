الزوراء العراقي يعلن مغادرة عماد النحاس إلى مصر بعد تعرض نجله لحادث

أعلن نادي الزوراء العراقي غياب مدرب الفريق المصري عماد النحاس عن مواجهة جوا الهندي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد اضطراره لمغادرة العراق بشكل عاجل والعودة إلى القاهرة بسبب ظرف عائلي طارئ.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن سبب سفر النحاس يعود إلى تعرض نجله لحادث سير خطير استلزم تدخلًا جراحيًا عاجلًا ووضعه في العناية المركزة، مما استدعى متابعة المدرب شخصيًا للحالة الصحية والإجراءات الطبية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن النحاس كان يفضل البقاء مع الفريق وتأجيل سفره إلى ما بعد المباراة، إلا أن إدارة النادي ألزمت المدرب بالمغادرة فورًا احترامًا للظروف الإنسانية التي يمر بها.

واختتم الزوراء بيانه بالتأكيد على دعم النادي الكامل للنحاس، متمنياً الشفاء العاجل لنجله وعودته سريعًا إلى صفوف الفريق بعد الاطمئنان على صحته.