تشابي ألونسو يكشف حقيقة الخلافات مع فينيسيوس قبل مواجهة أولمبياكوس

أوضح تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، حقيقة التقارير التي ربطت تردي علاقته مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل مواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

وكان ألونسو قد قرر إراحة فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء خلال مباراة ريال مدريد أمام إلتشي، قبل أن يستعين به في الشوط الثاني، ما أثار بعض التقارير الصحفية حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.



قال ألونسو في تصريحات نشرتها "TNT SPORTS BRAZIL":"علاقتي مع فينيسيوس جونيور ممتازة، إنه لاعب رائع وتربطنا ثقة متبادلة"،"نتحدث قبل المباريات، وهو يعرف ما أفكر فيه، وأنا أعرف ما يفكر فيه، وهذه أفضل طريقة لاتخاذ القرارات معًا، عندما يكون فينيسيوس سعيدًا ومستمتعًا، فهذا يعود بالنفع على الفريق، هكذا نتعامل مع الأمور".

الوضع التعاقدي والاحتراف الدولي:



يمتلك فينيسيوس جونيور عقدًا مع ريال مدريد حتى عام 2027، وقد ارتبط اسمه سابقًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي أو أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي في المركز التاسع بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط في مرحلة الدوري.