بمواصفات احترافية.. تعرف على أفضل جهاز لوحي في الأسواق 2025

Lecoo Tablet 12.7
Lecoo Tablet 12.7
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة، فيمكنك التفكير في جهاز Lecoo Tablet 12.7، والذي يأتي بشاشة كبيرةمقاس 12.7 بوصة بدقة 2.1K ومعدل تحديث 90 هرتز. 

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

مواصفات جهاز Lecoo Tablet 12.7

يعد الجهاز اللوحي من أفضل الهواتف التي تقدم العديد من الميزات، فهو جهاز اقتصادي يعمل بمعالج Helio G99، ويكشف التصميم الداخلي عن تصميمه الاقتصادي.

ويعمل الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، والتي يمكنك توسيعها باستخدام بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

على الجانب الآخر، يأتي الجهاز اللوحي بحزمة برامج تعليمية، بالإضافة إلى نظام تحكم أبوي عن بُعد على مدار الساعة، يُمكّن الآباء من إدارة التطبيقات ومواقع الويب ووقت استخدام الشاشة. 

بالنسبة للوسائط، هناك إعداد مكون من أربعة مكبرات صوت، والذي من المفترض أن يوفر صوتًا أعلى وأكثر اكتمالًا مما توفره معظم الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة. 

يعمل الهاتف ببطارية بسعة 10,200 مللي أمبير/ساعة، مع شحن بقوة 18 واط.

صحيح أن الشحن ليس سريعًا جدًا بمعايير اليوم، لكن حجم البطارية يوحي بأنك لن تحتاج إلى الشاحن كثيرًا. 

ميزات جهاز  Lecoo Tablet 12.7 اللوحي

ميزات جهاز  Lecoo Tablet 12.7 اللوحي

أما عن الكاميرا، فهي تأتي بحوالي 8 ميجابكسل ويأتي الجهاز مصنوعًا من المعدن، كما يدعم الجهاز اللوحي أيضًا لوحة مفاتيح قابلة للفصل عبر Pogo Pins، ما قد يجعله جهاز إنتاجية خفيف الوزن. 

سعر جهاز Lecoo Tablet 12.7 هو 1,399 يوان صيني (حوالي 197 دولارًا أمريكيًا) في الصين، وهو متاح للشراء ابتداءً من اليوم. مع ذلك، لم تُعلن لينوفو بعد عن موعد إطلاقه خارج الصين. 

تاريخيًا، اقتصرت العديد من منتجات Lecoo على السوق المحلية.

