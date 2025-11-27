إصابة شخصين فى سقوط منزل من الطوب اللبن بأسوان

تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة سقوط منزل مبنى من الطوب اللبن ، ومسقوف بالجريد بقرية الجعافرة بمركز دراو شمال أسوان .

وعلى الفور، تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

سقوط منزل

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغا يفيد بانهيار منزل مبني بالطوب اللبن في قرية الجعافرة بمركز دراو، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية والجهات التنفيذية لمكان الواقعة وذلك للمعاينة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة .