معرض مخرجات البحوث يعلن قائمة المتحدثين الدوليين بورش العمل والجلسات

يواصل IRC Expo 2025 الكشف عن أبرز الأسماء الدولية المشاركة في ورش العمل والجلسات الرئيسية والحوارات المتخصصة، حيث يضم المعرض هذا العام نخبة من القادة العالميين في مجالات نقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ممن سيقدمون خبراتهم ضمن برنامج غني ومتنوع هو الأكبر من نوعه في المنطقة.

وينضم إلى قائمة المتحدثين د. Franck Courbon، الرئيس التنفيذي لشركة Ethicronics وأحد أبرز المؤثرين في مجال الـ Deep-Tech والأمن السيبراني في المملكة المتحدة. بعد سبع سنوات من البحث بجامعة كامبريدج وجمع مليون جنيه إسترليني لتمويل مشروعاته، يقود كوربون فريقًا عالميًا يعمل على ابتكار حلول تكنولوجية عابرة للحدود، وسيقدّم ورشة عمل متخصصة بعنوان Cross-Border Technology Transfer Mechanisms.

كما يشارك د. Salvatore Aricò، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للعلوم (ISC)، وهو أحد أهم الخبراء الدوليين في تقاطع العلم بالسياسات العامة، بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في الأمم المتحدة واليونسكو. ويقدّم خلال المعرض كلمة رئيسية بعنوان Technology Transfer in the Digital Age تستعرض مستقبل نقل التكنولوجيا وتحدياته في عصر التحول الرقمي.

ومن الولايات المتحدة، تنضم البروفيسور Padma Nimmakayala من جامعة ويست فيرجينيا، وهي باحثة وأستاذة مرموقة في العلوم الزراعية والبيولوجية، وتُعرف بإسهاماتها الأكاديمية ودعمها المستمر لمسارات البحث العلمي داخل الجامعات. وتشارك في جلسة نقاشية حول دور الجامعات في تعزيز الابتكار بعنوان The Third Mission Revolution: Universities as Innovation Catalysts.

كما تشارك من المملكة العربية السعودية الخبيرة Lamiaa Fahad Ghamri، أخصائية ريادة الأعمال بمركز ريادة الأعمال بجامعة الأمير مقرن، والمعروفة بعملها على دعم الشباب وبناء بيئات ابتكار جامعية مستدامة. وتشارك أيضًا في الجلسة النقاشية الخاصة بثورة “المهمة الثالثة” ودور الجامعات كحاضنات للابتكار.

ويأتي الإعلان عن هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين ضمن سلسلة من الإعلانات المتتابعة التي سيكشف خلالها IRC Expo 2025 عن المزيد من الخبراء العالميين المشاركين في فعاليات المعرض، استعدادًا لإطلاق أكبر منصة دولية تجمع البحث العلمي بالصناعة والابتكار وريادة الأعمال في ديسمبر المقبل.