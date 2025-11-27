قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
معرض مخرجات البحوث يعلن قائمة المتحدثين الدوليين بورش العمل والجلسات

قائمة من المتحدثين الدوليين بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث
قائمة من المتحدثين الدوليين بالمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث
نهلة الشربيني

 يواصل IRC Expo 2025 الكشف عن أبرز الأسماء الدولية المشاركة في ورش العمل والجلسات الرئيسية والحوارات المتخصصة، حيث يضم المعرض هذا العام نخبة من القادة العالميين في مجالات نقل التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ممن سيقدمون خبراتهم ضمن برنامج غني ومتنوع هو الأكبر من نوعه في المنطقة.

وينضم إلى قائمة المتحدثين د. Franck Courbon، الرئيس التنفيذي لشركة Ethicronics وأحد أبرز المؤثرين في مجال الـ Deep-Tech والأمن السيبراني في المملكة المتحدة. بعد سبع سنوات من البحث بجامعة كامبريدج وجمع مليون جنيه إسترليني لتمويل مشروعاته، يقود كوربون فريقًا عالميًا يعمل على ابتكار حلول تكنولوجية عابرة للحدود، وسيقدّم ورشة عمل متخصصة بعنوان Cross-Border Technology Transfer Mechanisms.

كما يشارك د. Salvatore Aricò، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للعلوم (ISC)، وهو أحد أهم الخبراء الدوليين في تقاطع العلم بالسياسات العامة، بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في الأمم المتحدة واليونسكو. ويقدّم خلال المعرض كلمة رئيسية بعنوان Technology Transfer in the Digital Age تستعرض مستقبل نقل التكنولوجيا وتحدياته في عصر التحول الرقمي.

ومن الولايات المتحدة، تنضم البروفيسور Padma Nimmakayala من جامعة ويست فيرجينيا، وهي باحثة وأستاذة مرموقة في العلوم الزراعية والبيولوجية، وتُعرف بإسهاماتها الأكاديمية ودعمها المستمر لمسارات البحث العلمي داخل الجامعات. وتشارك في جلسة نقاشية حول دور الجامعات في تعزيز الابتكار بعنوان The Third Mission Revolution: Universities as Innovation Catalysts.

كما تشارك من المملكة العربية السعودية الخبيرة Lamiaa Fahad Ghamri، أخصائية ريادة الأعمال بمركز ريادة الأعمال بجامعة الأمير مقرن، والمعروفة بعملها على دعم الشباب وبناء بيئات ابتكار جامعية مستدامة. وتشارك أيضًا في الجلسة النقاشية الخاصة بثورة “المهمة الثالثة” ودور الجامعات كحاضنات للابتكار.

ويأتي الإعلان عن هذه المجموعة المتميزة من المتحدثين ضمن سلسلة من الإعلانات المتتابعة التي سيكشف خلالها IRC Expo 2025 عن المزيد من الخبراء العالميين المشاركين في فعاليات المعرض، استعدادًا لإطلاق أكبر منصة دولية تجمع البحث العلمي بالصناعة والابتكار وريادة الأعمال في ديسمبر المقبل.

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

غارة اسرائيلية

جيش الاحتلال يستهدف الضفة الغربية بغارات جوية

أسرى فلسطينين

وصول 5 أسرى فلسطينيين محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يشارك في قمة برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

