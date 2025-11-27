صندوق المبتكرين يعقد ورشة عمل ضمن برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة

نظم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ورشة عمل تفاعلية للفرق المشاركة في برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين)، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع شركة ASPIRE المتخصصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي للصندوق، ود.وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، ود.شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ود.مصطفى أمين مدير برامج بالصندوق ومدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة.

ورشة عمل تفاعلية ضمن برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين)

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر حمودة أن برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة (مسار الباحثين) يستهدف الباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذين يمتلكون أفكارًا ابتكارية ويسعون إلى تحويلها إلى نماذج عمل حقيقية، وإنشاء شركات ناشئة واعدة، مؤكدًا أن البرنامج يأتي ضمن تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والتي تندرج تحت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن البرنامج يشارك فيه 23 فريقًا من 18 جامعة ومركزًا ومعهدًا بحثيًا على مستوى الأقاليم الجغرافية في جمهورية مصر العربية، ويتضمن سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تركز على مهارات ريادة الأعمال، وتطوير المشروعات الابتكارية، مؤكدًا أن المشاركة في البرنامج تتيح مزايا عديدة، منها التصعيد للمعسكر الختامي والمشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، والحصول على التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين، وتمويل الشركات الفائزة، فضلاً عن الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًا.

ومن جانبها، أشارت د.وئام محمود إلى أن الورشة قدمت منصة تفاعلية للفرق المشاركة لتعزيز مهاراتها في ريادة الأعمال، وركزت الورشة على عدة محاور، منها بناء علاقات رواد الأعمال، واستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع، إضافة إلى جلسة تقييم عروض المشاريع لتلقي ملاحظات الخبراء، مؤكدة أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتمكين الباحثين والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى حلول عملية وواقعية.

وعلى هامش الورشة، قدم د.مصطفى أمين عرضًا تفصيليًّا حول آخر تطورات البرنامج، مستعرضًا الإنجازات والخطط المستقبلية للمرحلة المقبلة.

كما استعرضت الفرق المشاركة في البرنامج أفكار مشاريعها بعد المشاركة في التدريب، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة النهائية للبرنامج.