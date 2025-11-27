قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. قرب إطلاق سلسلة أجهزة بوكو Pad 8 اللوحية

لمياء الياسين

وسّعت شركة بوكو تشكيلة أجهزتها اللوحية بإطلاق جهازي بوكو باد إكس 1 وبوكو باد إم 1 الأقل تكلفة.

 أُعلن عالميًا عن هاتفي بوكو إف 8 ألترا وبوكو إف 8 برو في وقت سابق اليوم، وإلى جانب هذين الهاتفين الرائدين، يأتي الجهازان اللوحيان الجديدان بشاشات عالية الدقة، ومعالجات سنابدراجون 7، وبطاريات ضخمة. 

إليك كل ما تحتاجين لمعرفته، بما في ذلك السعر والمواصفات وتفاصيل أخرى.

مواصفات بوكو باد X1

كشفت العلامة التجارية الصينية مؤخرًا عن جهاز POCO Pad X1 بشاشة عالية الوضوح مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K (3200 × 2136 بكسل)، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتقنية HDR متكيفة، وسطوع أقصى يبلغ 800 شمعة.

قد صُمم الجهاز اللوحي بهيكل من الألومنيوم بسُمك 6.18 مم فقط، ويزن 500 جرام ويأتي جهاز POCO Pad X1 مزودًا بمعالج Snapdragon 7+ من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. يعمل الجهاز اللوحي ببطارية ضخمة بسعة 8,850 مللي أمبير/ساعة. أما بالنسبة للصوت، فيأتي الجهاز مزودًا بأربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos. 

يحتوي الجهاز الخلفي على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. ومن الميزات البارزة الأخرى دعم القلم الإلكتروني، وبلوتوث 5.4، وواي فاي 6E، وتقنية NFC.

على الرغم من أن هذا الجهاز اللوحي لم يُصمم ليكون جهازًا لوحيًا رائدًا، إلا أن POCO Pad X1 يتميز بمواصفات كافية للاستمتاع بالألعاب والاستخدام المنتظم وتعدد المهام دون أي تأخير. كما يتميز بجودة تصنيع ممتازة لتجربة استخدام أفضل. كما يُباع بشكل منفصل كلٌ من لوحة المفاتيح العائمة وقلم Xiaomi Focus Pen.

بوكو باد M1
 

إلى جانب جهاز POCO Pad X1، أعلنت الشركة عن جهاز POCO Pad M1 اللوحي الجديد، وهو جهاز لوحي بسعر معقول. يتميز بشاشة IPS LCD عالية الدقة مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K (2560 × 1600 بكسل)، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع ذروة 500 شمعة. ومثل Pad X1، يأتي POCO Pad M1 بتصميم معدني أحادي الهيكل. يعمل هذا الطراز بمعالج Snapdragon 7s من الجيل الرابع، وهو معالج متوسط ​​الأداء. ومن حيث معايير الأداء، يُشبه هذا الطراز أداء Snapdragon 7+ من الجيل الثالث.

يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر منفذ بطاقة microSDXC. ورغم أن دقة الشاشة قد تكون أقل بقليل من دقة شاشة Pad X1، إلا أنه يتميز بعمر بطارية أطول بفضل بطاريته الضخمة بسعة 12,000 مللي أمبير/ساعة، والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط، وحتى الشحن العكسي السلكي بقوة 27 واط. يحتوي كلا الجهازين على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل للتصوير. ومن الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت رباعية تدعم صوتًا عالي الدقة وتقنية Dolby Atmos، بالإضافة إلى مقبس صوت 3.5 ملم.

التسعير والتوافر

أعلنت الشركة الصينية عن إطلاق جهازي POCO Pad M1 وPOCO Pad X1 المزوّدين بنظام HyperOS 3، باللونين الرمادي والأزرق. بسعر 399 دولارًا أمريكيًا، يمكنك الحصول على POCO Pad X1. كما يمكنك شراء غطاء لوحة المفاتيح العائمة بسعر 199 دولارًا أمريكيًا وقلم Focus Pen بسعر 99 دولارًا أمريكيًا. أما POCO Pad M1، فيبلغ سعره 329 دولارًا أمريكيًا، مع لوحة مفاتيح أساسية بسعر 99 دولارًا أمريكيًا، وقلم Focus Pen بسعر 69 دولارًا أمريكيًا.

