مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تشهد حراكًا مؤسسيًّا متجددًا لمواكبة التطورات الحديثة

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، أ.د. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، يرافقه الدكتور، محمد سليمان، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتوره، شيماء الدمرداش، مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية، ومكتبة الإسكندرية

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن دار الإفتاء المصرية تشهد في هذه المرحلة حراكًا مؤسسيًّا متجددًا لمواكبة التطورات الحديثة بما يسهم في تعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع مكتبة الإسكندرية يشمل تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب توثيق مجموعة من الفتاوى التاريخية المهمة، كما اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون يحدد أطر العمل المشترك في مجالات التدريب، والبحث، والتوثيق بما يسهم في صون التراث الإسلامي وتيسير الوصول إليه للباحثين والدارسين.

من جانبه، أعرب أ.د. أحمد زايد عن سعادته بلقاء فضيلة مفتي الجمهورية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع دار الإفتاء، مؤكدًا حرص مكتبة الإسكندرية على المشاركة في توثيق التراث الإفتائي، وتعزيز برامج التعاون البحثي والتدريبي، بما يخدم المجتمع المصري ويعزز دور المؤسسات الوطنية في نشر المعرفة.