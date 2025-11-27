قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الخارجية الفلسطينية: إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة استمرار لمسار العدالة
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
مسئولون أمريكيون: المواطن الأفغاني المتهم بإطلاق النار على أفراد الحرس الوطني قاد سيارته من واشنطن
اقتصاد

هولندا تغرم مورغان ستانلي 101 مليون يورو بتهمة التهرب الضريبي

مورغان ستانلي
مورغان ستانلي
وكالات

فرض المدعي العام الهولندي غرامة إجمالية قدرها 101 مليون يورو، ما يعادل 117.10 مليون دولار، على كيانين تابعين لشركة مورغان ستانلي في لندن وأمستردام بتهمة التهرب الضريبي على الأرباح، حسبما ذكر يوم الخميس 27 نوفمبر وأضاف المدعي العام أن العقوبة منفصلة عن الالتزام الضريبي الذي سددته مورغان ستانلي مع إدارة الضرائب الهولندية في نهاية عام 2024، بما في ذلك الفائدة المستحقة، وفق رويترز. 

وبموجب القانون الهولندي، يمكن للمساهمين المحليين استرداد ضرائب الأرباح أو تعويضها، لكن لا يمكن للمستفيدين الأجانب عادةً ذلك. ووفقاً للمدعي العام الهولندي، استخدم مورغان ستانلي هيكلًا خاصاً يسمح للأطراف غير المؤهلة بالمطالبة بشكل غير صحيح بهذه التخفيضات الضريبية. 

وفي وقت سابق من هذا العام، قال المدعي العام الهولندي إنه سيستدعي مورغان ستانلي، ولكن قبل بدء الإجراءات الجنائية مباشرة، وافقت شركة الخدمات المالية على قبول الغرامة.

وقالت شركة مورغان ستانلي إنها "سعيدة بحل هذه المسألة التاريخية"، التي تتعلق بإقرارات الضرائب للشركات المقدمة في هولندا منذ أكثر من 12 عاماً.



 

غرامة فائدة التزام

